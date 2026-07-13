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西班牙18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）在2026年美加墨世界盃人氣爆棚，不只在球場上是對手嚴防的焦點，場外一舉一動也受到球迷關注。不過近日在美國達拉斯街頭卻發生一段爆笑插曲，一群球迷聚集在餐廳外，隔著玻璃圍觀疑似正在用餐的「亞馬爾」，沒想到最後才發現，裡面的人根本不是西班牙球星本人，而是一名長相神似他的普通路人，讓現場球迷瞬間傻眼。據墨西哥媒體《Récord》發布的社群影片顯示，一群球迷聚集在達拉斯某間餐廳外，隔著玻璃向內張望，似乎認為餐廳內正在用餐的一名年輕男子，就是西班牙天才邊鋒亞馬爾。影片中可以看到，球迷們相當興奮，不少人拿出手機拍攝，現場氣氛一度像是球星真的現身。不過當鏡頭拉近後，真相才逐漸曝光。餐廳內那名被球迷誤認為亞馬爾的男子，其實只是長相與他有幾分相似的普通路人。根據《Récord》描述，當球迷發現對方並非亞馬爾本人後，全場相當驚訝，原本期待捕捉球星私下用餐畫面的群眾，也只能尷尬笑場。這段烏龍之所以會引發討論，關鍵仍在亞馬爾如今的超高人氣。年僅18歲的他已是西班牙國家隊進攻端最受矚目的球員之一，本屆世界盃也被視為新世代球星正式登上最大舞台的重要代表。西班牙一路闖進4強，亞馬爾自然也成為球迷追逐的焦點。