一名40歲男子日前到南部旅遊，返家後出現高燒不退、雙腳腳踝腫脹，原以為只是感冒或走路過多，經診所、感染科治療仍未改善，最後轉診風濕過敏免疫科，才發現竟罹患重大傷病「全身性紅斑性狼瘡」。土城醫院風濕過敏免疫科主治醫師趙祥元表示，紫外線是重要誘發因子之一，患者接受類固醇及奎寧治療約一周後病情改善。趙祥元提醒，暑假外出旅遊應做好防曬，若出現持續發燒、關節疼痛、紅疹等症狀，應儘速就醫，以免延誤治療。
南下旅遊返家高燒不退！男子竟罹重大傷病
趙祥元表示，患者發病前一周曾長時間在南部旅遊，回北部後便開始反覆高燒、腳踝腫脹，一度懷疑是感冒。但由於治療效果不佳，讓趙祥元提高警覺，懷疑可能不是單純感染，而是自體免疫疾病。
經安排一系列免疫檢查後，發現患者dsDNA抗體呈強陽性，同時伴隨補體低下，配合臨床症狀，最終確診為全身性紅斑性狼瘡。患者接受類固醇及奎寧治療約一周後，高燒逐漸退去，腳踝腫脹明顯改善，精神與體力也慢慢恢復。
趙祥元感嘆，患者只是放假外出旅遊，卻意外確診重大傷病，也提醒民眾，暑假從事戶外活動時一定要做好防曬措施，因紫外線正是誘發紅斑性狼瘡的重要因素之一。雖然流行病學顯示患者以女性居多，但男性同樣有罹病風險，而且病情往往可能更嚴重。
全身性紅斑性狼瘡是什麼？常見症狀一次看
紅斑性狼瘡常見症狀包括不明原因發燒、長期疲倦、關節疼痛、關節炎、口腔或鼻腔潰瘍、面部蝶形紅斑、光敏感、掉髮、食慾不振、體重下降、水腫、淋巴腺腫大、頭痛、情緒低落、噁心嘔吐、胸痛、貧血、容易瘀青，以及雷諾氏症候群等，症狀表現因人而異。
根據衛福部統計，截至2023年7月底，台灣領有全身性紅斑性狼瘡重大傷病卡的患者共有2萬4686人。依據三軍總醫院及奇美醫院衛教資料，全身性紅斑性狼瘡（SLE）是一種慢性、自體免疫性發炎疾病，並非傳染病，也不是惡性腫瘤，而是免疫系統失去平衡，進而攻擊自身組織。
全身性紅斑性狼瘡可侵犯皮膚、關節、腎臟、心臟、肺臟、腦部及血液系統等多個器官，病程變化難以預測，症狀可能時而加劇、時而緩解。若重要器官受損，甚至可能危及生命。流行病學顯示，全身性紅斑性狼瘡好發於14歲至44歲育齡女性，男女比例約為1比10，但男性患者通常病情較重，年輕患者症狀也相對明顯。
紅斑性狼瘡可以控制！防曬、規律生活是關鍵
醫師指出，全身性紅斑性狼瘡雖然無法完全根治，但透過及早診斷、規律服藥及持續追蹤，大多數患者都能有效控制病情，維持正常生活品質。此外，紫外線、流感等病毒感染、生活壓力過大等，都可能誘發疾病發作，且每位患者誘發原因不盡相同，因此平時更應提高警覺。
根據《臺中榮總護理衛教》資料，只要依照醫囑接受治療、按時服藥、維持規律作息，並避免長時間曝曬、落實防曬措施，便有助降低疾病復發機率。若出現持續發燒、關節疼痛、疲倦、水腫等異常症狀，也應盡速就醫檢查，以免延誤治療時機。
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趙祥元表示，患者發病前一周曾長時間在南部旅遊，回北部後便開始反覆高燒、腳踝腫脹，一度懷疑是感冒。但由於治療效果不佳，讓趙祥元提高警覺，懷疑可能不是單純感染，而是自體免疫疾病。
經安排一系列免疫檢查後，發現患者dsDNA抗體呈強陽性，同時伴隨補體低下，配合臨床症狀，最終確診為全身性紅斑性狼瘡。患者接受類固醇及奎寧治療約一周後，高燒逐漸退去，腳踝腫脹明顯改善，精神與體力也慢慢恢復。
全身性紅斑性狼瘡是什麼？常見症狀一次看
紅斑性狼瘡常見症狀包括不明原因發燒、長期疲倦、關節疼痛、關節炎、口腔或鼻腔潰瘍、面部蝶形紅斑、光敏感、掉髮、食慾不振、體重下降、水腫、淋巴腺腫大、頭痛、情緒低落、噁心嘔吐、胸痛、貧血、容易瘀青，以及雷諾氏症候群等，症狀表現因人而異。
根據衛福部統計，截至2023年7月底，台灣領有全身性紅斑性狼瘡重大傷病卡的患者共有2萬4686人。依據三軍總醫院及奇美醫院衛教資料，全身性紅斑性狼瘡（SLE）是一種慢性、自體免疫性發炎疾病，並非傳染病，也不是惡性腫瘤，而是免疫系統失去平衡，進而攻擊自身組織。
紅斑性狼瘡可以控制！防曬、規律生活是關鍵
醫師指出，全身性紅斑性狼瘡雖然無法完全根治，但透過及早診斷、規律服藥及持續追蹤，大多數患者都能有效控制病情，維持正常生活品質。此外，紫外線、流感等病毒感染、生活壓力過大等，都可能誘發疾病發作，且每位患者誘發原因不盡相同，因此平時更應提高警覺。
根據《臺中榮總護理衛教》資料，只要依照醫囑接受治療、按時服藥、維持規律作息，並避免長時間曝曬、落實防曬措施，便有助降低疾病復發機率。若出現持續發燒、關節疼痛、疲倦、水腫等異常症狀，也應盡速就醫檢查，以免延誤治療時機。