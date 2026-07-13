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南下旅遊返家高燒不退！男子竟罹重大傷病

發現患者dsDNA抗體呈強陽性，同時伴隨補體低下，配合臨床症狀，最終確診為全身性紅斑性狼瘡。患者接受類固醇及奎寧治療約一周後，高燒逐漸退去，腳踝腫脹明顯改善，精神與體力也慢慢恢復。

▲紅斑性狼瘡屬慢性自體免疫疾病，好發於20至40歲女性，但男性也可能發病，且病情往往較嚴重。（圖／取自photoAC）

暑假從事戶外活動時一定要做好防曬措施，因紫外線正是誘發紅斑性狼瘡的重要因素之一。雖然流行病學顯示患者以女性居多，但男性同樣有罹病風險，而且病情往往可能更嚴重。

全身性紅斑性狼瘡是什麼？常見症狀一次看

不明原因發燒、長期疲倦、關節疼痛、關節炎、口腔或鼻腔潰瘍、面部蝶形紅斑、光敏感、掉髮、食慾不振、體重下降、水腫、淋巴腺腫大、頭痛、情緒低落、噁心嘔吐、胸痛、貧血、容易瘀青，以及雷諾氏症候群等，症狀表現因人而異。

▲紅斑性狼瘡常見症狀包括發燒、倦怠、關節疼痛、掉髮、口腔潰瘍、光敏感及皮膚紅疹，嚴重時甚至可能侵犯腎臟、心肺及神經系統。（示意圖／翻攝pixabay）

全身性紅斑性狼瘡好發於14歲至44歲育齡女性，男女比例約為1比10，但男性患者通常病情較重，年輕患者症狀也相對明顯。

紅斑性狼瘡可以控制！防曬、規律生活是關鍵