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▲劉雨柔強調從不覺得應該要有後援幫忙，但孩子是雙方當初一起決定生下來的，因此責任歸屬也是2個人。（圖／劉雨柔IG@lyvonne0526）

女星劉雨柔2025年7月嫁給職籃球星胡凱翔，兩人育有一女，然而近日她卻發文大吐苦水，表示自己獨自育兒結果廚房差點發生火災，讓她無奈說：「我到底一個人活在什麼樣低賤的生活裡。」消息一出引來許多人關心，今（13）日劉雨柔二度發文，直呼：「我是人，我也要上班、我也需要休息。」文中流露出許多無力感。劉雨柔當媽媽後，不時透過社群分享育兒生活，然而沒日沒夜且沒後援的照顧孩子，讓她感到心力交瘁，近日發文提到準備加熱湯鍋時，因為太過疲累，沒發現鍋底沾著墊子就直接開火，差點引發火災，手忙腳亂的同時，女兒又在遊戲區跌倒大哭，讓劉雨柔崩潰喊：「我到底一個人活在個什麼樣低賤的生活裡。」貼文一出引來關心，劉雨柔今再度發文，強調從不覺得應該要有後援幫忙，但孩子是雙方當初一起決定生下來的，因此責任歸屬也是2個人，從懷孕到現在孩子快1歲，劉雨柔也向不斷約聚會的人喊話：「難道你們覺得出去玩的這幾個小時，小孩是會關機不需要人照顧的嗎？」劉雨柔看似有些崩潰說：「我是人，我也要上班、我也需要休息。」直言現在已經不奢求放風或是度假，只求一個平靜的生活，讓孩子能在正常環境下長大，這比一天到晚往外跑都還重要。而文末劉雨柔也有感而發說：「至於那些狗屁倒灶，我是真的半點都接受不了，也不會再接受。」