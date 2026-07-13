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民眾目擊路樹遭砍半 質疑市府別有目的

公園處澄清：正當原因移除路樹

公園處將針對網路造謠蒐證 議員轟：是不准民眾監督嗎？

蔣萬安表態：一切依法處置

社群平台Threads上近期瘋傳台北市多處路樹遭砍半、移除的畫面，不少民眾質疑北市府砍樹是「為無人機侵襲開路」。對此，北市府公園處昨（12）日強調，過去1年移除3千多棵樹木都有正當原因，對於網路造謠「砍樹為無人機侵襲開路」將進行蒐證。未料，公園處的回應再在網路上掀起軒然大波，不僅政治工作者周軒要民眾小心北市府開告，台北市議員張文潔也痛批，市府居然要告民眾？對此，台北市長蔣萬安今則強調，一切將依法處置。Threads上近期流傳北市府各地路樹遭到移除的畫面，有些樹木不僅是「防颱修剪」，而是攔腰截斷，引起不少民眾反彈，質疑炎熱夏天沒樹蔭遮陽會更熱、也有部分民眾質疑北市府把樹砍光「才能讓敵人的無人機看得更清楚」等。而面對民眾的質疑，北市府公園處昨出面澄清，過去1年移除3千多棵樹木，同步新增植樹1.3萬棵，近八成的樹木遭到移除都有正當的自然原因，如死亡、病蟲害等。適逢巴威颱風來襲，市府也加快修剪路樹，以維護公共安全。另外，針對網路連日謠傳「砍樹是為無人機侵襲開路」，公園處昨更揚言將會同台北市刑大進行蒐證。此舉則引發網友熱議，譬如周軒呼籲大家要小心被提告、張文潔也怒轟，市府上梁不正下梁歪，真的好大的官威，台北市政府居然要告市民，是告訴大家以後都不准監督台北市政府了嗎？不過，面對網友和議員批評，蔣萬安今受訪仍指出，公園處講得非常清楚，對於目前有特別指出說台北市政府公園處移除樹木是因為「無人機的偵搜」，這樣的謠言一定是依法來處置。