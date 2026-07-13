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▲千千外型甜美可愛，胃口很大但身材卻始終纖細，充滿反差感。（圖／千千IG@khshu_）

實境節目《請世界吃桌》播出後爆紅，參與拍攝的百萬YouTuber千千（洪千淑）更收穫不少討論度。千千其實在成為大胃王YouTuber前，是台大醫院的研究護理師，後來離職當網紅，目前頻道已有188萬人訂閱。而千千外型甜美，經常被問有沒有男朋友？她曾坦言自己有交往超過10年的對象，2022年甚至爆出他們已經祕婚2年的消息，但千千出面否認。千千在《請世界吃桌》中，作為年紀最小的班底，經常到處打雜做苦力活，對前輩說話也都很有禮貌，加上做事細心有條理，讓不少觀眾都被她圈粉，本文將詳細介紹千千的個人故事，帶大家更認識她。現年35歲的千千出生在彰化，母親是泰國人，作為混血兒的她，五官深邃但皮膚白皙，身高有175公分，修長的身形搭配清秀的臉蛋，讓她整個人擁有空靈氣質。而千千高中就讀崇仁護專五專部護理科，後來又考上中臺科技大學護理系，畢業後，千千就到台大醫院擔任研究護理師。這份工作雖然穩定，但奈何千千食量太大，餐費經常破表，因此她開始參加大胃王比賽，2016年時，千千還遠赴日本，參加很有名的綜藝節目《火力全開大胃王》，亮眼的外型讓她很快就受到矚目，隔年千千又於蕎麥麵全國大賽拿到亞軍，開始有經紀公司想跟她簽約。不過千千選擇婉拒，她還決定辭掉護理師工作，開始當全職YouTuber。千千的頻道《千千進食中》從2016年創立至今，已累積188萬人訂閱，除了分享大胃王挑戰內容外，也會到世界各地品嘗知名料理，並跟粉絲分享心得，或是開箱熱賣泡麵、甜點等，不做作的個性加上優雅的吃相，都讓她備受觀眾喜愛。而千千走紅後的感情狀態也受到關注，2022年周刊拍到她與一名男子經常同進同出，一起回到住處，推斷這名男子就是經常被她稱呼為「室友」的藏鏡人，也就是千千的神祕男友。周刊更爆料兩人已經低調結婚2年了，不過千千隨後就發文反擊，表示自己未婚，但她沒有否認室友就是男友的說法。千千2021年時，也曾在YouTube節目《綜口味娛樂》分享，自己只交往過天蠍座的男友：「我只遇過天蠍，人生只有天蠍」，她更自爆和這名天蠍男交往超過10年，被其他人大讚非常專情，千千則透露愛情長跑的祕訣，就是將對方當成家人，生活方面都懂得為彼此著想，自然能走得長遠。