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洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平，本季憑藉著「投打二刀流」震撼大聯盟，然而，在他迎來32歲生日之際，長期作戰對他的身體帶來嚴峻負擔，逐漸體現在身體健康上。根據稍早更衣室消息，大谷翔平左膝髕骨左側貼著繃帶、跛腳離場，賽後道奇證實他將趁著明星賽空檔抽出積水與注射治療，外媒《運動畫刊》資深記者湯姆·維爾杜奇（Tom Verducci）撰文，苦勸道奇讓大谷翔平跳過下次先發，「對於道奇而言，季後賽才是重點。」剛過32歲生日的大谷翔平，其生涯累積的數據，展現他無可取代的史詩級價值。截至生日當天，大谷在打者方面已出賽高達1099場，同時在投手丘上也完成114場先發登板。這種同時在打擊區與投手丘上展現宰制力的表現，在現代棒球史上堪稱前所未聞。然而，這項奇蹟背後，所付出的身體代價也在不斷發生。大谷翔平最近一次先發登板中，他主投6局花費多達110球，被多達9名跑者上壘，用球數不僅追平大聯盟生涯紀錄，也疑似讓身體達到臨界點。就在結束該局投球後的下一個半局，大谷翔平在一次打擊揮棒後，感覺到「右上臂二頭肌緊繃」，隨後便被換下場休息。為了保險起見，大谷翔平受傷隔日便高掛免戰牌接受治療。隨著明星賽即將到來，道奇隊教練團確實在考慮調整輪值，甚至不排除讓大谷翔平跳過原定對陣響尾蛇的先發，藉此讓他獲得約兩週的休息時間。「如果他這次跳過先發，本季預期投球局數將從152局減少至143局。」對於大谷翔平現階段面臨的體力考驗，維爾杜奇分析：「雖然他生涯單季最高紀錄投過166局，但大家別忘了，道奇目標是打滿長達7個月的漫長賽季。球隊顯然更期望到決定勝負的季後賽時，大谷翔平還能留有足夠的體力，為球隊多投20到30個關鍵局數。」