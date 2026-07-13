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中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件持續延燒。台中市政府食安處（12）日公布最新追查進度，查獲第三批超標油品（批號315-1150510），流向直指福壽、福懋及泰山等三大家油脂大廠；同時，第三層以下受影響之餐飲與加工業者再添26家，全台累計達91家。市府強調，將秉持「查到哪、公布到哪」原則，目前已跨局處查核近千家次，累計下架回收逾6.5萬公斤問題產品。食安處表示，第三批超標油品為中聯油脂5月10日生產的大豆原料油（批號315-1150510），檢出苯駢芘2.9 μg/kg，超過法定限量標準。市府已掌握該批大豆油流向，共出貨予福懋油脂353.8公噸、福壽實業706.25公噸及泰山245.8公噸，並追查衍生11項產品、26個批號；今日同步公布第二層流向，其中福壽實業176家、福懋油脂98家，均已要求依規辦理下架回收。第二批超標油品部分，中聯油脂5月12日生產的大豆油（批號313-1150512）衍生產品資訊已更新為16項產品、39個批號。市府今日進一步公布台中市62家下游業者名單；另重新比對第二層流向資料後，福懋油脂第二層業者由原117家修正為99家，主因為重複計算及批號誤植，市府已完成資料校正，並逐一比對進出貨紀錄、產品批號、有效日期及數量，凡屬下架回收或預防性下架範圍者，均要求立即辦理下架。針對中聯油脂115年4月至6月生產的大豆油，市府已確認共29批產品持續追查。7月1日進廠追查時已抽驗其中2批，檢驗結果均符合規定；除首批超標油品外，7月8日再針對其餘26批送驗，目前正由第三方檢驗中，預計下週起陸續取得結果。市府將依檢驗結果、流向資料及中央最新資訊，逐批比對、逐批公布。截至12日止，台中市跨局處已累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者共975家次。第三層以下受影響之餐飲及加工業者昨日新增26家，累計達91家，相關業者均已停止使用並完成下架。目前問題油品及預防性下架產品已累計回收達65,374公斤。市府表示，後續將密切掌握中聯油脂4月至6月生產之大豆油及其衍生產品流向，並全力配合中央抽驗與台中地檢署偵辦工作，盡速釐清污染原因與相關責任，全力守護市民食品安全。