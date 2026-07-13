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隨著FIFA（國際足球總會）主席英凡提諾（Gianni Infantino）證實考慮在下屆世界盃擴編為64隊，中國男足能否順勢晉級會內賽再度成為議題。中國媒體《網易新聞》指出，世界盃擴編對中國男足來說，是非常好的消息，但局勢卻無法令人樂觀，中媒直言，隨著亞洲足球整體實力提升，中國男足若無法改善青訓薄弱、技戰術意識全面落後等缺點，終究難以在資格賽出線。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）接受瑞士媒體《Bluewin》採訪時證實，「64國制的世界盃，是在本屆大賽結束後，相關委員會必須去研議與討論的課題。」英凡提諾進一步表示「世界盃不僅僅是為了歐洲或南美而辦，為全世界來籌辦大賽是非常重要的。所有國家都應該要能懷抱參加世界盃的夢想，如果我們不給弱小國家參加世界盃的機會，他們將會失去提升實力的動力。」在英凡提諾席的採訪發表後，中國媒體《網易新聞》分析指出，這對中國進軍世界盃是非常好的消息，報導中指出，「根據業界預測，亞洲區的參賽名額將因此從目前的8.5張增加到12張左右，中國代表隊的參賽門檻將會降低，晉級會內賽的可能性也會隨之增大。」然而，《網易新聞》也對中國足球的現實發出了感嘆，「在看似絕佳機會的背後，卻是近期中國代表隊悲慘的現狀。以FIFA排名第91位、亞洲第13位的成績，面對2026年世界盃資格賽亞洲區的8.5張門票，局勢都無法令人樂觀。」《網易新聞》指出，隨著亞洲足球持續呈現整體實力提升且平均化的趨勢，外界甚至擔憂中國的成績會持續下滑。《網易新聞》認為，若中國無法靠自己提升實力，一切都將毫無意義，「亞洲足球界的競爭正日趨激烈。在日本、韓國、伊朗、澳洲牢牢守住第一梯隊的同時，沙烏地阿拉伯、烏茲別克、約旦的實力也在穩步上升。名額的擴大僅僅只是降低了資格賽的通關門檻，並無法彌補實力上的不足。」報導更明確點出中國國家隊長期存在青訓薄弱、大賽抗壓差、技戰術意識全面落後等問題，「因此僅憑名額增加的『恩賜』，是很難找到突破口的。世界盃名額擴大固然是個大好機會，但絕非『救命稻草』。想要重返世界盃舞台，終究只能靠實力去把握機會。」不過，拋開中國的期盼不談，世界盃能否確定從48國體制轉變為64國參與，目前仍不明朗。在全世界足球協會當中，最具影響力的歐洲足球總會（UEFA），對於大賽規模的進一步擴張持強烈反對立場。如果歐洲足總的態度未能轉變為友善，那麼64國世界盃體制很有可能將無法順利導入。