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手術、門診全面遞延！陳威明：最怕放假的就是醫療單位

醫師批人為干預治療 蔣萬安：已要求確保醫療量能

受巴威颱風影響，北北基桃10日全面停班停課，台北榮總一名重症患者原定當天接受重大手術，卻因颱風假導致醫療團隊人力不足而被迫延期，引發家屬強烈不滿，甚至揚言推著輪椅前往台北市政府抗議。北榮院長陳威明坦言，醫療院所最怕遇到臨時放颱風假；台北市長蔣萬安則強調，市府衛生局已要求確保醫療量能。北榮院長陳威明證實，該患者確實屬於重症個案，醫療團隊每天都在與時間賽跑。院方雖已盡力協調人力，但重大手術並非只需要一位醫師或一間開刀房，而是仰賴完整醫療團隊共同配合，在人力無法到位的情況下，只能將手術延至下週進行。陳威明表示，北榮身為國家級醫學中心，病患來自全台各地，每日門診量超過一萬人，其中許多都是術後追蹤或慢性疾病患者，不少人早已提前住院等待手術與治療，一旦因颱風停診，病患及家屬往後恐怕難以重新掛號，甚至可能影響病情與醫療安全。陳威明坦言，即使院方仍在停班停課期間安排多場手術，但因醫療人力不足，無法完全消化原本排定的治療量能；而待颱風假結束後，大量累積的門診、檢查及手術個案，恐怕又是另一難題，再加上近年醫療人力持續吃緊，「最怕放假的就是醫療單位」，醫護人員面對突發狀況往往壓力倍增。醫師羅浚晅也直言，病患因手術延誤必須承受病情惡化、疼痛及心理煎熬，若是不可抗力的天災，民眾「就吞了」，但若是人為干預，實在令人難以接受。他指出，從術前檢查、用藥調整、家屬陪伴到後續療程，都需要縝密安排，臨時宣布停班停課，粗估單日恐有上千名患者受到影響。針對北榮院長陳威明喊話，希望政府「苦民所苦」，避免因停班停課打亂醫療時程，蔣萬安今（13）日受訪表示，市府衛生局已要求台北市各醫療院所務必確保整體醫療量能，同時維護病患權益，盼對醫療服務的衝擊降到最低。