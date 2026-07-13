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2026年美加墨世界盃8強賽，英格蘭歷經延長賽以2：1逆轉挪威，成功闖進4強，將與衛冕軍阿根廷爭奪決賽門票。不過這場比賽賽後最大焦點，並不只在貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度，而是英格蘭追平球前疑似出現「空中纜線干擾」爭議。挪威總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）賽後直言，他相信皮球在空中曾碰到場內高空攝影機纜線，才導致球路突然改變，甚至表示：「我們會談那條線談到死。」爭議發生在上半場補時階段。當時挪威門將尼蘭德（Orjan Nyland）開出球門球後，皮球在空中飛行時疑似突然改變下墜軌跡，隨後落到英格蘭球員附近，英格蘭也利用這波攻勢完成進攻，最終由貝林漢姆破門追平比分。索爾巴肯賽後受訪時表示，皮球「像是從天上直直掉下來」，他認為球路明顯被改變，並造成挪威球員判斷失誤。據《Reuters》報導，挪威球員與教練團在中場休息時立即向裁判組反映，但得到的回應是主裁判沒有看到這起狀況，VAR也沒有介入。面對挪威抗議，FIFA賽中也發布聲明，表示本屆使用的智慧足球感測技術，在英格蘭進球前並未偵測到皮球於空中有任何接觸異常。FIFA說明，球內感測器所記錄的「heartbeat of the ball」沒有出現峰值，因此沒有證據顯示皮球碰到纜線。不過索爾巴肯仍不完全接受這個解釋。他承認，如果晶片數據顯示沒有接觸，他也很難提出反證，但他強調，挪威替補席與場上球員當下都看到球路突然下墜，因此仍認為「毫無疑問碰到了什麼東西」。英國《The Guardian》也報導，重播畫面看起來確實讓挪威方面產生質疑，但FIFA仍以感測數據作為判定依據。索爾巴肯賽後並沒有把輸球完全歸咎於這次判決。他表示，自己不會說挪威就是因為這次爭議才輸球，也承認比賽不可能重踢，但他仍難掩不滿。他說：「我不希望這件事成為這支球隊的故事，這不應該是外界記住我們的方式。」不過他隨後一句話也讓爭議更有話題性：「我們會談那條線談到死。」這句話幾乎點出挪威隊的無奈。挪威本屆世界盃一路創造歷史，不只殺進隊史首次8強，還在16強淘汰巴西；如今卻在面對英格蘭時，因一顆疑似受到場內設備影響的進球陷入爭議，難免讓球員與球迷感到不甘心。圖赫爾相信科技 英格蘭最終延長賽逆轉英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）則表示，自己比賽當下沒有注意到這次事件，但他相信本屆賽事使用的智慧足球技術。他指出，球內晶片理論上可以偵測非常細微的接觸，如果真的有碰到纜線，技術系統應該能夠判斷出來。最終，這顆追平球仍被判定有效。英格蘭靠貝林漢姆扳平比分後，在延長賽再由他攻進致勝球，以2：1逆轉淘汰挪威。對英格蘭來說，這是晉級4強的英雄劇本；但對挪威而言，這場比賽恐怕會留下長久爭議。