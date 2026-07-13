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佀廣洋爭議連環爆 莊瑞雄：民進黨當然是希望他繼續選

地方黨部勸退佀廣洋？莊瑞雄：不要吧

國民黨立委萬美玲愛子佀廣洋宣布參選桃園市議員，未料後續一連串爆出過去霸凌、簽賭黑歷史，萬美玲受訪更坦言佀廣洋因體重過重免役，如今爭議燒到萬美玲財產申報不實，傳出國民黨地方黨部將勸退佀廣洋。對此立委莊瑞雄直呼「不要吧」，媽媽都站出來講說兒子是最棒的、最優秀的，以他們這幾天的操作來看，是鐵了心要選到底，「就祝福人家吧」。外傳地方黨部要勸退佀廣洋參選，莊瑞雄表示，兒子到底要不要選，這應該是問國民黨才會比較準，以佀廣洋現在爭議延燒，民進黨當然是希望他繼續選。莊瑞雄說，可是站在桃園市民立場來看，民進黨不能這樣期待，有好蘋果跟爛蘋果，桃園市民當然是希望是一顆好蘋果。政治人物其實都同樣在檯面上，不方便去做批評。至於涉及到萬美玲爭議，就不要再採取蓋牌的方式。財產的部分，該申報的就申報。受到攻擊可以講說，自己就是那麼有影響力，那有什麼辦法？誰叫桃園市民讓她選上立委，當然就可以好好發揮她的影響力。至於是否因立委身份獲取更多財富，甚至涉及不法，莊瑞雄說，這個就無從評論，可是面對外界的質疑，其實坦白、誠懇去說明，這比蓋牌、不理人，然後放任去延燒應該是更好的方式。「要不要退選？不要吧！」莊瑞雄說，媽媽都已經站出來講兒子是最棒的、最優秀的，以他們這幾天的操作來看，是鐵了心要繼續選到底，就祝福人家吧，由桃園市民去做選擇。