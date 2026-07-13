颱風後延期的分科測驗今（13）日登場，第一科考試科別為物理，共有2.06萬名考生報名，佔總報名人數52.5%，缺考率8.87%略高於去年。補習班業者得勝者文教公布參考答案，以及預估五標。

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物理今年五標預估為：頂標50（去年為52）、前標43、均標31、後標20、底標15。參考答案如下

▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）
▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供）

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李青縈編輯記者

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