颱風後延期的分科測驗今（13）日登場，第一科考試科別為物理，共有2.06萬名考生報名，佔總報名人數52.5%，缺考率8.87%略高於去年。補習班業者得勝者文教公布參考答案，以及預估五標。 我是廣告 請繼續往下閱讀 物理今年五標預估為：頂標50（去年為52）、前標43、均標31、後標20、底標15。參考答案如下 ▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供） ▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供） ▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供） ▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供） ▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供） ▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供） ▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供） ▲得勝者文教公布分科測驗參考答案。（圖／得勝者文教提供） 相關新聞 分科物理近年最難 高中教師：八成題目需計算、考生恐難寫完颱風後延期分科測驗今登場 物理結合生活情境、無法死背公式解題防AI眼鏡作弊！分科測驗首度實施金屬探測、每個考區都配置分科測驗因颱風順延 大考中心補助方案出爐：住宿費上限4500元 李青縈編輯記者財經生活中心記者，如果你是想了解更多相關新聞，請往下滑動。如果你覺得寫得不錯，請多點幾篇新聞看一看，或是幫分享連結。如果你發現我有寫錯，請趕快告訴我！作品集 分科測驗物理得勝者文教參考答案五標