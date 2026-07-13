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「查到哪、公布到哪」 盼民眾不用靠猜測避開問題油

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件持續延燒，由於接連出現「上游檢驗合格、下游產品卻超標」的情況，衛福部長石崇良日前直言「中聯資料已經不可信」，甚至不排除有檢體造假或調換的可能，引發消費者對食安的恐慌。台中市副市長鄭照新今（13）日表示，現階段民眾最需要的是資訊透明，呼籲中央比照地方政府作法，「查到哪、公布到哪」，才能真正讓消費者安心。石崇良日前指出，從南僑化工檢出下游產品超標，到泰山企業通報調合油異常，比對中聯油脂留樣後，發現上下游檢驗結果並不一致，不排除有檢體遭調換或資料造假的可能，因此「中聯資料已經不可信」。由於目前仍無法確認究竟是抽樣程序出現問題，還是涉及檢體造假，衛福部已將尚未公開的檢驗資料全數交由檢調調查，以釐清是否涉及違法情事。另一方面，台中市政府昨晚接獲福壽公司通報兩項產品檢出苯駢芘超標後，立即對外公布相關資訊，並因延遲通報依法重罰600萬元。相較之下，中央將部分資料交由檢調釐清的作法，也引發外界質疑資訊公開速度是否過於保守。鄭照新今天上午接受中廣《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪時表示，從台中的經驗來看，消費者最在意的是知情權，以及政府是否願意第一時間公開資訊。他認為中央在衡量資訊公開時，可以多從民眾角度思考。鄭照新表示，事件初期查出第一批第二層流向業者時，中央原本傾向不公布相關資訊，但台中市採取「查到哪、公布到哪」的做法，事後證明透明公開反而有助於穩定消費者信心，也讓民眾知道哪些產品需要留意、哪些可以安心選購。他認為，這次事件考驗的是政府行政裁量的決心，不應只是被動依照《食品安全衛生管理法》的最低要求辦理，而應採取更積極的資訊公開作法。主持人王淺秋也提到，衛福部提出「造假」的可能性後，引發不少民眾擔心，如果今年4月至6月的檢驗資料都有疑慮，是否代表過去可能也存在類似情況，未來還能放心購買食用油？鄭照新回應，事件一開始大家都認為只是「特殊批次的大豆出了問題」，因此地方政府雖然與中央在作法上有所不同，仍持續配合中央調查，也期待能盡快釐清真相。他表示源頭管理當然重要，衛福部規劃修法要求每批油品都須檢驗，值得支持；但對現階段消費者而言，更關心的是政府如何確保問題油不再流入市面。當現行法規不足以即時保障民眾時，政府更應善用行政裁量，做到「查到哪、公布到哪」，才能重建社會對食安的信任。