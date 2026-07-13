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2026年美加墨世界盃爭議不斷，其中最具政治味的一起事件，莫過於美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）紅牌禁賽遭暫緩。巴洛根在32強賽對波士尼亞與赫塞哥維納時領到紅牌，原本依規定應缺席16強對比利時一戰，但在美國總統川普（Donald Trump）致電FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）要求檢視判罰後，FIFA紀律委員會最終決定將巴洛根的一場禁賽暫緩12個月，讓他得以出戰淘汰賽。如今英國媒體《泰晤士報》再爆出，這項引發巨大爭議的決定，竟是由FIFA紀律委員會主席一人拍板，其餘17名成員並未參與決策。巴洛根在美國對波赫的32強賽中，因一次危險犯規被紅牌罰下。依照一般足球規則，球員只要在世界盃領到紅牌，通常至少會自動停賽一場，因此巴洛根原本預期將缺席美國對比利時的16強戰。不過事件後續出現戲劇性發展。川普親自證實，他曾致電FIFA主席因凡蒂諾，希望FIFA重新檢視巴洛根的紅牌判罰。FIFA隨後表示，紀律委員會依據相關規章，將巴洛根的一場禁賽暫緩12個月執行。這也讓巴洛根成為本屆世界盃目前多名被紅牌罰下球員中，唯一獲得禁賽暫緩待遇的球員。根據英國《泰晤士報》報導，FIFA紀律委員會共有18名成員，但巴洛根禁賽遭暫緩的決定，並未經過完整委員會討論，而是由紀律委員會主席穆罕默德・阿爾卡馬利（Mohammad al-Kamali）單獨做出。其他17名委員據稱並未被諮詢。這點也讓外界質疑FIFA決策程序是否符合一般慣例。報導指出，這類案件通常會由紀律小組審查，若牽涉重大先例或高度爭議，通常更可能由多人小組共同裁決。雖然FIFA紀律程序中確實存在單一仲裁者處理案件的情況，但在世界盃淘汰賽、地主球隊、政治人物介入等多重因素交疊下，由一人拍板放行紅牌禁賽，仍顯得格外敏感。FIFA方面先前強調，巴洛根禁賽案是由獨立司法機構依照紀律規章處理，並非政治決定。不過，這項說法並未完全平息爭議。比利時方面曾對巴洛根得以上場表達不滿，歐洲足壇也有聲音批評，這樣的處理方式前所未見，恐怕傷害世界盃紀律制度的一致性。爭議的另一個焦點在於比較基準。據外媒統計，本屆世界盃至今其他被紅牌罰下的球員，多數都必須依規定執行禁賽，若球隊已經出局，也會在未來國際賽事補服處分。唯獨巴洛根在賽事期間獲得禁賽暫緩，讓外界更難避免「地主美國是否受到特殊待遇」的聯想。