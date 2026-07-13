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▲艾融PO出臉上長滿凸起紅疹的照片。（圖／翻攝自艾融IG@irenelin0413）

有「中職最正MC」之稱的艾融，憑藉亮眼外型與傲人曲線，而擁有大批粉絲。不料昨（12）日，她突然在社群曬出一張臉上長滿凸起顆粒的超近自拍照，讓粉絲都嚇壞。艾融透露自己當天應援到一半，突感覺臉漲漲刺刺、全身也很癢，經球迷告知才知道臉上長了紅疹，讓她嚇到直接衝下台，還透露全身都過敏了。艾融在昨日於IG限時動態曬出一張超近距離自拍，只見她的臉蛋竟長滿一顆一顆凸起的紅疹，讓粉絲看到全嚇壞。艾融透露當天應援流汗到一半，「突然覺得臉漲漲刺刺、全身也癢癢的，球迷跟我說臉上有一顆一顆，才發現我變異（過敏）了，全身都是。」艾融得知後，嚇到馬上衝下舞台，還歉疚表示：「希望剛剛東區的朋友不要被我驚嚇到。」而艾融也透露臉上突長紅疹的原因，認為應該是下午吃的蝦子所導致的過敏。雖然艾融僅透露自己得知過敏後，就緊急衝下舞台查看自己狀況，但根據現場粉絲拍攝的畫面，艾融之後還是有戴著口罩現身，繼續完成工作，表現相當敬業。