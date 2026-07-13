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取材多元 涵蓋實驗與生活應用

試題鑑別度高、缺考率略高於去年

颱風後延期的分科測驗今（13）日登場，第二科考試科別為化學，共有2.09萬考生參加，佔總報名人數53.4%，為第二多人報考科目。大考中心表示，試題難易適中有一定鑑別度。另，詢問位在行政區停班停課43位考生，均表示可以如期參加分科測驗、不需要交通協助。根據入闈審題高中化學老師表示，試題取材多元，除了現有高中化學的理論內容、實驗操作之外，也選取2016、2022、2025年諾貝爾化學獎研究，有分子機械、疊氮-炔烴環化反應、金屬有機骨架等研究課題。此外，也有探究實作相關的題材，如第17-18 題的二價鐵離子氧化過程探究、第20-23 題的乳糖酶水解活性測定。試題亦融入生活情境，讓考生明瞭維生素C對服用鐵劑的功用。今年已邁入108課綱新式考題的第5年，除了傳統的選擇題之外，新式考題的最佳特點就是混合試題及卷卡合一，它的設計突破過去的限制，讓考題與作答方式更加多元。如第21題的問答題型、第25題的繪圖題型及第30題的條件勾選與原因填寫，多元的試題及作答方式，可以更精準地評測出考生對於化學的理解程度。本卷試題完整涵蓋整個高中化學的學習內容，理論基礎與實驗操作並重，也融入探究精神，故學習化學時，除了兼顧理論與實驗之外，也要鼓勵學生多多思考。如第19題的碘鐘反應，測驗反應速率的基本概念，也將實驗原理進行思辨與判斷。此外，關心時事也能拓展視野，如第15題的金屬有機骨架，看見化學為世界的永續發展貢獻力量。115 學年度分科測驗化學考科的試題文字量與去年相近，題型則與過往相似。各類難度的試題分配與過往相近，且整份試卷難易適中。如第15題的金屬有機骨架，可以評鑑出考生對於化學知識的融會貫通；第21及23題的乳糖酶活性測定，靈活評測出考生對於科學研究步驟的邏輯判斷能力。整份試題對於大學端取才有一定的鑑別度，也幫助考生適當地檢視高中化學的學習成效。大考中心指出，化學科缺考率同樣略高於去年，並且因為考生突發性暈眩、發出聲音，因此啟用2個備用試場。另，上一科物理科考試中，有24位違規，其中以沒有帶有效證件並未即時送達最多、有17件；另有考試結束鈴響後仍繼續作答、飲水、吃口香糖等。