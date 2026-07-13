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繼台積電（2330）之後，台灣是否有下一個引領全球的「護國神山2.0」備受各界關注。財訊傳媒董事長謝金河認為，繼台積電（2330）之後，無人機產業未來有望打造下一個兆元級產業。他近日在臉書分析，俄烏戰爭改變全球軍事型態，無人機已成為左右戰局的重要武器，也讓全球需求快速升溫。憑藉台灣完整的ICT供應鏈與製造實力，未來有望打造下一個兆元級產業。不過，由於牽涉兩岸敏感因素，不少台灣科技大廠選擇低調布局，形成「只能做、不能說」的特殊現象。謝金河指出，俄烏戰爭已進入第五年，原本外界預期將迅速結束，卻演變成長期消耗戰，而烏克蘭近一年憑藉無人機展現驚人戰力，成功扭轉部分戰場局勢。他表示，俄羅斯近期頻傳石油供應吃緊，主因就是烏克蘭持續以無人機攻擊俄國石油裂解廠，導致多座設施受損。他形容，烏軍「打蛇打七吋」，精準鎖定能源命脈，也讓全球重新認識無人機在不對稱戰爭中的關鍵角色。謝金河認為，現代戰場上的無人機多屬消耗型裝備，必須朝大量、低成本生產發展，美國過去偏重高價軍用無人機的策略已被證明需要調整。他指出，在全球「去紅供應鏈」趨勢下，台灣具備完整電子製造能力，可望成為全球廉價無人機的重要生產基地。謝金河也提到，美國在台協會（AIT）處長谷立言近一年積極關注台灣無人機產業，而美國國防科技公司Anduril創辦人帕默．拉奇（Palmer Luckey）也多次訪台尋找合作夥伴，都反映美方對台灣供應鏈的重視。儘管市場前景看好，謝金河表示，台灣不少科技與傳產大廠其實早已投入無人機領域，包括台塑、義美、和碩及鴻海等企業都已布局，但由於多數業者在中國設有生產基地，擔心涉足軍用無人機業務引發政治風險，因此普遍保持低調。他也提到，先前緯創曾斥資10億元投資經緯航太，後續因公司整併引發官司；近期漢翔董事長曹進平與波蘭代表簽署合作文件時，面對媒體詢問合作內容，也僅低調表示「只能做，不能說」。謝金河指出，雖然企業態度低調，但資本市場已率先反映產業前景。隨著國防預算相關限制逐步鬆綁，無人機概念股近期表現強勢，其中雷虎（8033）股價一度衝上239元，即使首季每股純益（EPS）僅0.34元，仍吸引市場資金追捧；長榮航太（2645）股價也一度來到258.5元。他認為，相關個股率先轉強，顯示市場已開始押注台灣無人機產業的長期發展，未來有機會成為繼半導體之後，另一個帶動台灣經濟成長的兆元級產業。