在 Steam 平台熱賣的多人派對遊戲《超級變色龍》（MECCHA CHAMELEON），近期推出 2.7.0 版本更新，最大亮點是官方釋出全新地圖「埃及」；此外，玩家現在使用「隨機地圖模式」時，可以自由選擇是否將各個地圖納入抽籤範圍。
《MECCHA CHAMELEON》官方資料說明，在 2.7.0 版本中，「埃及」地圖將加入遊戲，整張地圖以古埃及的遺跡為主題，整體偏向暖色系，擁有包括「沙地、瓷磚牆、法老雕像、刻有碑文的石柱」等素材能讓玩家發揮。
《MECCHA CHAMELEON》也提及，遊戲中的「隨機地圖模式」中，增添了偏好選項，玩家可以將偏愛的幾張地圖納入，也能減少隨機地圖不斷重複的問題，不過若是官方的「聯動地圖」，在預設狀態下會被關閉。
此外，《MECCHA CHAMELEON》現有的官方地圖「企鵝酒店」，在 2.7.0 版本更新中也添加了隨機出現的地圖元素；與知名 YouTuber HIKAKIN 合作的聯動地圖「HIKAKIN 博物館」，則是修復了會過度卡入牆壁的 Bug。
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此外，《MECCHA CHAMELEON》現有的官方地圖「企鵝酒店」，在 2.7.0 版本更新中也添加了隨機出現的地圖元素；與知名 YouTuber HIKAKIN 合作的聯動地圖「HIKAKIN 博物館」，則是修復了會過度卡入牆壁的 Bug。