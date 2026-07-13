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▲許聖梅（左）爆料曾有一名金融公司負責人透過隱密帳號徵求「女奴」飼養。（圖／和展影視提供）

由謝震武律師主持的節目《震震有詞》，最新一集邀請到資深媒體人許聖梅、私家偵探汪熹、諮商心理師盧美妏及蔡旻睿律師，大膽揭開上流社會令人咋舌的荒淫秘辛。許聖梅爆料，現今KTV、夜店及酒店的包養市場中，最炙手可熱的正是啦啦隊隊員，基本身價50萬元起跳，若滿足特殊需求甚至能飆升至70到100萬元，甚至有金融公司負責人透過隱密帳號徵求「女奴」飼養，並要求拍攝性愛影片。節目中，許聖梅引述網紅的現身說法爆料，表示KTV、夜店及酒店的包養市場中，最炙手可熱的正是啦啦隊隊員，基本身價50萬元起跳，若滿足特殊需求甚至能飆升至70到100萬元。令人震驚的是，曾有一名金融公司負責人透過隱密帳號徵求「女奴」飼養，條列出必須被拍攝性愛影片、接受SM工具等工作內容，並在豪宅舉辦戴面具的荒淫派對。該負責人甚至在被捕等候判刑入監前，還囂張將女奴露臉的影片上傳，純粹用大量金錢買刺激，行徑讓人瞠目結舌。此外，許聖梅在節目後半段更分享新竹一對經營廣告公司的夫妻，太太因身體不適就診驚覺染上性病，逼問丈夫未果後，私下翻查電腦檔案發現老公不僅大膽把小三帶回家、拍下性愛影片，甚至還為小三承租了「愛的小窩」。正宮憤而上門找小三理論，沒想到這位小三態度極度囂張，當場大言不慚地狠嗆正宮：「我是他白天的妻子，妳是他晚上的妻子！」更嘲諷正宮沒有功能。憤怒的正宮當即告上法院，小三到了法庭上卻立刻變臉，一把鼻涕一把淚地裝柔弱，辯稱根本不知道男方已婚，加上正宮當時並未對嗆聲進行錄音蒐證，案件一度陷入膠著。最終，法官認定小三惡意侵害配偶權事實明確，判決小三必須賠償正宮30萬元新台幣。《震震有詞》每週一至週五晚間10點，在高點綜合台44頻道播出。