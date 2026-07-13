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2026年美加墨世界盃8強賽，挪威歷經延長賽後以1：2不敵英格蘭，隊史首次世界盃8強之旅正式落幕，也讓全國球迷陷入巨大失落。根據挪威媒體報導，比賽結束後，奧斯陸當地從週日凌晨到上午7點，共有45人前往創傷急診診所就醫，數字高於多數一般週末夜晚。消息曝光後，球迷也在社群上開起玩笑，把矛頭指向8強戰錯失關鍵機會的挪威前鋒瑟洛特（Alexander Sorloth），無情開酸：「都是瑟洛特害的。」根據《Aftenposten》報導，奧斯陸創傷急診診所部門副主管恩格（Martine Enger）證實，當地時間週日凌晨至上午7點，共有45人前往急診診所就醫。她表示，這個人數高於多數一般週末夜晚，規模大致與跨年夜、5月18日凌晨、驕傲遊行結束後，以及巴西隊比賽結束後的夜晚相當。不過，這並不代表45人全都直接因為挪威輸球受傷。恩格指出，其中24名患者的病歷註記顯示，傷勢與挪威對英格蘭的世界盃8強戰有關；但由於許多人當時處於酒醉狀態，因此很難精準估算有多少傷勢是直接由足球觀賽、慶祝或賽後活動造成。挪威本屆世界盃掀起的足球熱潮，確實已經超出一般賽事規模。球隊在16強爆冷淘汰巴西後，全國情緒被推上高點，當時奧斯陸急診也曾在巴西戰後迎來48名患者，院方形容那一晚是今年較忙碌的夜晚之一，規模接近跨年與5月17日國慶前夜。面對英格蘭的8強戰，奧斯陸街頭同樣湧現大批人潮。據《Aftenposten》報導，即使挪威最終苦吞敗仗，奧斯陸市區仍有約13.5萬人聚集，透過大螢幕看球、聲援國家隊，整座城市幾乎變成大型足球派對現場。這場比賽之所以讓挪威球迷格外難以釋懷，不只是因為球隊輸在延長賽，更因為挪威原本有機會擴大領先。比賽中，瑟洛特曾在一次2打1反擊中形成絕佳機會，但他選擇自行處理，沒有把球傳給位置更好的哈蘭德（Erling Haaland），最終錯失可能改寫比賽走向的進攻。也因此，當「奧斯陸45人掛急診」的消息傳出後，球迷很快把哏接到瑟洛特身上，社群媒體留言區就有網友狠酸，「都是瑟洛特害的」，也有人酸說「應該是45個瑟洛特球迷」，甚至有人直言：「當時他傳了就是2：0，有可能殺死比賽。」從留言反應可以看出，瑟洛特那次沒有傳給哈蘭德的選擇，已經成為挪威球迷心中最難放下的一幕。