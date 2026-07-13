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▲伊朗德黑蘭市政府旗下、立場保守的《人民日報》（Hamshahri）近日刊登一份「暗殺名單」，美國總統川普、以色列總理納坦雅胡等13名美國、以色列及歐洲政要在列。（圖／翻攝自X@IRGC_Press）

▲ 川普若遇刺誰按鈕？答案竟是副手范斯說了算（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普近日再度升高與伊朗的緊張態勢，聲稱伊朗多次揚言暗殺他本人，並在社群平台Truth Social發文表示，自己已對美軍下達「常設命令」，一旦伊朗政府真的對他採取暗殺行動，美軍將以「前所未見的規模」全面摧毀伊朗。不過，美聯社查證後指出，美國政府體制內其實並不存在能自動啟動、事先授權的「死亡開關」機制，總統遇刺後無法立即觸發軍事報復。川普在貼文中誇下海口，聲稱已有1000枚飛彈「上膛待命」瞄準伊朗伊斯蘭共和國，一旦伊朗政府真的付諸行動，「還有數千枚飛彈將立即接續發射」。他強調，相關指令已下達五角大廈，效期為一年，並可視情況延長，等同對外劃出一條明確的紅線警告。儘管川普口氣強硬，但美聯社引述憲法專家指出，依據美國《憲法》第25修正案與《1947年總統繼任法》，一旦川普遭殺害，總統職權將立即移交副總統范斯（JD Vance），由他接任三軍統帥並掌握是否報復的最終決定權。換句話說，即便川普生前留下明確指示，范斯在法律上仍可選擇完全遵循，也可以另作決定，甚至採取截然不同的回應方式。《烏鴉岩》一書作者葛拉夫也直言，美國歷來從未真正採用過技術性的「死亡開關」機制，即使冷戰時期為核武發射權移轉做過縝密規劃，也從未賦予「總統一死、立即開戰」的自動化授權。就在川普發文後數小時，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴哈米尼公開表態，強調伊朗人民將持續為其父親——已故最高領袖哈米尼報仇。老哈米尼在今年2月底美國與以色列聯手發動的首波空襲中身亡，伊朗已於本月稍早為他舉行國葬，期間更有大批弔唁民眾高舉標語，公開呼籲處決川普與以色列總理納坦雅胡。根據《華爾街日報》報導，以色列已將伊朗最新的暗殺計畫通報美方官員，白宮雖未正面回應媒體詢問，但川普本人已在北約峰會期間親口證實此事。曾任美國國防部副新聞秘書的辛赫也表示，伊朗鎖定美國高階領導人作為攻擊目標「必須被視為可信威脅」。值得注意的是，儘管美方過去也曾因類似情資私下警告伊朗，但像川普這樣公開對外宣稱自己遭敵國鎖定，實屬罕見。