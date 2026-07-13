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隋棠、千千風波未歇 藍正龍一篇貼文掀聯想

▲隋棠、千千日前因節目分工引發討論。（圖／翻攝《請世界吃桌》）

「藍正龍BlueLan」粉專完整原文：

我沒有妹妹

如果我有

我不希望她含顆糖

什麼滋味不提

懂事的

都放心裡

如果我還可以有一個妹妹

我希望我們能像她一樣

千千萬萬不可能的

都好強的接住

結果論會告訴你

比起驚艷登場

適當的時間

生命都會給與你適當的回應

#妳們是大家疲憊時溫柔的解藥

#雪梨場結束了熊本大家接招見





▲藍正龍發出貼文，不到一天吸引3.9萬人按讚、熱烈留言。（圖／「藍正龍BlueLan」粉專）

🟡「含顆糖」、「千千萬萬」引爆討論！3種解讀一次看

📍第一種：「不要隋棠、挺千千」派

▲千千原先擔任「水腳」職位，在台灣辦桌文化中，總舖師身旁負責洗切菜、備料端盤等雜務的助手。（圖／《請世界吃桌》）

📍第二種：「隋棠委屈、千千堅強，兩位都棒」的意思

📍第三種：第一個妹妹希望是隋棠、兩人交情更好

▲隋棠從總召變「水腳」、千千則改為負責「說菜」。（圖／《請世界吃桌》）

千千直播幫隋棠澄清 幕後人員也發聲

▲千千為隋棠發聲，力挺隋棠貼心，兩人交情好，在節目中並未受到任何人欺負。（圖／千千IG@khshu_）

爭議反成節目助力！群眾大讚：近年最佳實境節目

《請世界吃桌》近期因隋棠與千千「換職位風波」掀起熱議，雙方互動引發兩派論戰。就在事件持續延燒之際，藍正龍突然在社群發文，一篇沒有點名任何人的貼文，卻因出現「含顆糖」、「千千萬萬」等關鍵字，被大批粉絲解讀是在回應爭議，不到一天吸引3.9萬人按讚、湧入近300則留言。究竟藍正龍是想替誰發聲，社群上更衍生出3種不同解讀。事件起因於《請世界吃桌》最新一集中，隋棠希望到內場學做菜，認為這是自己參加節目的初衷，因此希望與原本擔任內場「水腳」（指總舖師身邊雜務助手）的千千互換工作。千千坦言，日本場可以嘗試外場，但擔心紐約場因英文能力不足，恐無法與賓客順利溝通，希望之後能換回內場。不過，隋棠認為應該一起跳脫舒適圈，並希望分工固定，最終千千接受安排。節目播出後，藍正龍在7月12日晚間6時19分突發布一則貼文，不到一天時間就吸引超過3.9萬人按讚，湧入近300則留言，正如眾人所言：「Blue也是什麼都沒說，但也什麼都說了」，在隋棠、千千兩人事件正熱之際，此文立刻吸引大批吃瓜群眾自動幫對號入座。許多人都認為，第一段「含顆糖」指的正是隋棠，第二段「千千萬萬」則是指千千。究竟藍正龍是在幫誰說話，是為隋棠緩頰還是力挺千千，一則貼文在經過各界自動對號入座後，甚至歸納出3種不同解讀。有人認為，藍正龍說「我沒有妹妹，如果我有，我不希望她含顆糖（棠）」，意指不想要妹妹是隋棠，但希望妹妹是千千。但這套說法並未獲得多數人認同，因為貼文最後使用了「妳們」，代表兩人都是大家疲憊時的溫柔解藥。此外，雪梨場才剛結束，熊本場才要登場，實境節目正在熱播當中、尚未收官，大家還要繼續合作做事，不可能在此時撕破臉、公開選邊站，最多人則認為，藍正龍貼文是在同時鼓勵兩人，不希望隋棠吃了苦卻憋住什麼都沒說，識大體的把心事全都藏心裡；也誇獎千千在面臨各種問題時，都能「兵來將擋，水來土掩」勇於挑戰的正面態度。有觀眾補充：「或許隋棠知道製造對立是節目組的行銷策略，所以懂事的什麼都不說；而千千也確實跨出舒適圈接下了艱難的任務。」還有人想得更多，認為藍正龍雖然在一篇貼文中誇獎了兩位妹妹，卻有先後差異。第一次「如果我有妹妹」指隋棠、第二次「如果我還可以有一個妹妹」才是指千千，因此從文字順序分析，認為藍正龍對隋棠的情感更深，只是同時也稱讚千千。但這個說法實屬猜測，且也可能就只是寫文的起承轉合。三種說法讓人莞爾，如同「一個中國各自表述」 ，各派支持者都有個人解讀的不同看法。而製作單位、兩位當事人隋棠與千千、團隊內其他搭檔如陳隨意、浩子，都並未對此事件做出正式回應。幕後工作人員則在社群上透露，沒有心機、沒有故意的腳本，只有熱忱的心。而千千昨（12）日直播更幫隋棠說話，大讚隋棠十分貼心，私下也很關心她，兩人感情非常好，並沒有受到任何人的欺負。藍正龍的貼文更是讓眾人讚不絕口：、「第一段跟第二段寫的兩位妹妹都很棒，你們每一位都好棒」、「Blue 好有智慧！其實我看完節目的感覺是大家都很努力在完成這個任務，看了再看非常感動！」觀眾也力挺辦團隊的辛勞，大讚是台灣近幾年最好看的實境節目，甚至有公關人跳出來說，雖然招黑事件引起爭議，但也讓《請世界吃桌》獲得高度曝光，吸引更多人好奇、關注這部優質作品，「宣揚台灣辦桌文化真的好棒，大家掌聲鼓勵感動多一點，批評、質疑的聲浪少一點，他們真的很辛苦，辦桌團隊加油」、