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▲製作單位認為，團隊默契的建立來自於彼此信任與不斷嘗試，因此詢問五位主持人是否有人願意嘗試不同的工作崗位。（圖／三立提供）

實境節目《請世界吃桌》因隋棠提出與千千互調工作，引來部分觀眾批評。今（13）日製作單位公開拍攝內幕，由於雪梨場時，隋棠已成功完成外場工作，在熊本改到廚房擔任「水腳」，負責繁瑣的備料與後勤工作，千千則首度站上外場。製作單位表示這次角色互換，不僅讓兩人走出舒適圈，也展現辦桌台灣隊願意互相支援、勇於挑戰的團隊精神。而藍正龍也力挺隋棠，表示每一次辦桌能夠順利完成，背後都有她默默付出的身影，直呼：「真的是我們團隊的超級特務！」製作單位還原拍攝過程，表示在雪梨場時隋棠已成功完成外場工作，因此熊本場則改到廚房擔任「水腳」，負責繁瑣的備料與後勤工作；而千千則首度站上外場，肩負接待賓客、掌控現場流程等重任。這次角色互換，不僅讓兩人走出舒適圈，也展現辦桌台灣隊願意互相支援、勇於挑戰的團隊精神。製作單位透露，雪梨辦桌時每位主持人都是由三位總舖師依照現場需求進行分工，隨著一路完成任務，大家對每個崗位都有了更多認識，也開始想挑戰不同角色。製作單位也認為，團隊默契的建立來自於彼此信任與不斷嘗試，因此在雪梨任務順利完成後，便詢問五位主持人是否有人願意嘗試不同的工作崗位？當時隋棠提出，希望有機會到內場學習，體驗與外場截然不同的工作內容，因此節目中才會看到大家一起討論、協調分工的過程。這些討論都是真實發生，也是在彼此尊重、共同完成任務的前提下進行，對辦桌台灣隊而言，無論是外場迎賓、掌控流程，或是在內場備料、支援出菜，每一個崗位都缺一不可。每一次分工調整，每位成員都能累積不同的經驗，在彼此支援中一起成長，攜手把台灣辦桌文化最完整的一面帶到世界各地。夥伴陳隨意表示，隋棠的工作方式其實和千千非常相似，「她們都非常細心，會做很多筆記、很多分類，把事情整理得井井有條，每個細節都不放過。」藍正龍更直接封她為團隊裡最強的特助，透露從備料開始，隋棠就會一項一項確認所有物品，就連一包胡椒粉都不會遺漏。面對外界批評、攻擊隋棠，藍正龍也出面發聲，表示每一次辦桌能夠順利完成，背後都有隋棠默默付出的身影，「因為有她，大家到了現場真的可以輕鬆很多。她不只是細心而已，更是一個把所有細節都顧到位的人，真的是我們團隊的超級特務。」