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▲中信兄弟球星許基宏及曾頌恩擔任神秘嘉賓，讓不少學員一圓追星夢。（圖／張廖萬堅提供，2026.07.13）

喊話改善治安與運動環境 讓孩子安心追夢

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今（13）日出席第18屆陽光棒球夏令營開幕式時表示，台中擁有深厚的棒球發展基礎，培育出許多優秀職棒球員，但近年接連發生多起重大治安事件，讓城市背負治安不佳的負面標籤。她強調未來若有機會服務台中，將全面盤點各區棒球練習場及運動設施，打造更完善的運動環境，讓台中成為真正的「棒球之都」，而非外界戲稱的「球棒之都」。陽光棒球夏令營由教育部次長張廖萬堅擔任台中市議員期間創辦，多年來持續推動社區及基層棒球發展，每屆開放報名都迅速額滿。今年活動在中華職棒會長蔡其昌協助下，邀請中信兄弟球星許基宏及曾頌恩擔任神秘嘉賓，與小球員互動，替孩子們加油打氣，讓不少學員一圓追星夢。何欣純表示，自己長期關注基層運動發展，發現台中不少棒球練習場周邊的休息空間、等候區及相關設施仍有改善空間，無論是球員、教練或陪伴練球的家長，都需要更安全、更舒適的運動環境。何欣純指出，若未來有機會服務大台中，將全面盤點各棒球練習場及各類運動場館，尤其面對夏季高溫及極端氣候，市府更應積極尋找適合用地，推動室內運動場館建設，提供基層選手更完善、安全的訓練環境，也讓更多市民享有優質的運動空間。她強調，台中擁有深厚的棒球底蘊，也孕育出許多優秀的職棒球員，未來希望投入更多資源支持基層棒球與全民運動發展，讓更多孩子能夠在台中實現棒球夢。何欣純也提到，近年台中接連發生多起重大治安事件，使城市被貼上治安不佳的標籤，甚至遭外界戲稱為「球棒之都」。她表示，希望未來透過強化治安、改善公共環境及持續投入教育與運動資源，讓市民能夠安心生活，也讓台中真正以棒球文化聞名，成為名符其實的「棒球之都」。