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▲未來一周午後對流雲系發展旺盛，各地要注意短延時強降雨，尤其是北台灣地區。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署發布「大雨特報」，午後對流雲系發展旺盛，要注意短延時強降雨，今（13）日台中以北、南投有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：13日上午至13日晚上◾大雨：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣氣象署提醒，周一、周二南方水氣北移，南台灣、台東整天不定時短暫陣雨或雷雨，苗栗以北、宜蘭、花蓮會有午後雷陣雨，其中北台灣要注意「局部大雨、短延時豪雨」，周一東南部、恆春也有較大雨勢。周三至周六（7月15日至7月18日），南台灣維持整天有不定時短暫陣雨的天氣，其他地區多雲、午後有雷陣雨，雖然水氣有所減少，但西半部仍要注意局部大雨的發生機率。張承傳提醒，周一、周二在西南部、東半部沿海適逢「年度大潮」，低窪地區須留意積淹水情形。