皇馬旗下參賽球員在本屆賽事中總進球數已累計達到19球，正式打破世界盃歷史上「單一俱樂部在單一屆賽事中的最高進球紀錄」

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▲梅西（Lionel Messi）（右）和姆巴佩（Kylian Mbappe）上一屆世界盃，還是法甲巴黎聖日耳曼的隊友。（圖／美聯社／達志影像）

根據西班牙媒體《馬卡報》報導，2026年世界盃4強賽前，西甲豪門皇家馬德里（Real Madrid，以下簡稱皇馬）已經寫下新的歷史篇章。，原紀錄是匈牙利聯賽布達佩斯漢維特，於1954年瑞士世界盃寫下的18球。世界盃歷史上單一俱樂部在該屆賽會最高累積進球數，原紀錄是匈牙利聯賽布達佩斯漢維特於1954年瑞士世界盃的18球，2014年巴西世界盃德甲豪門拜仁慕尼黑、2022年卡達世界盃法甲巴黎聖日耳曼，都曾追平過紀錄，如今正式被皇馬超車。在打破紀錄8強賽中，皇馬陣中的英格蘭球星貝林漢姆（Jude Bellingham），於對陣挪威比賽中攻入2球，不僅收穫個人第5、6個進球，更將皇馬球員總進球數推向歷史新高19球，寫下歷史里程碑。本屆賽事中，進球數最多的皇馬球員是姆巴佩（Kylian Mbappé），他已經攻入8球，目前並列世界盃射手榜第一，再來是貝林漢姆6球、巴西維尼修斯（Vinícius Júnior）4球與土耳其居萊爾（Arda Güler）1球。《馬卡報》也特別盤點過去並列第一的傳奇俱樂部，首先是1954年的布達佩斯漢維特，當年主要得益於奪下賽事金靴獎的傳奇前鋒山多爾·柯奇什（Sándor Kocsis），他一人就瘋狂斬獲11個進球。2014年拜仁慕尼黑則由德國球星穆勒（Thomas Müller）獨進5球領銜，2022年的巴黎聖日耳曼，則擁有當年包辦射手榜前2名的兩大巨星——姆巴佩（8球）與梅西（Lionel Messi，7球）。值得注意的是，如今2026年世界盃還沒打完，皇馬的「19球紀錄」，仍有機會隨著法國雙星姆巴佩、貝林漢姆的火熱狀態，繼續刷新歷史紀錄。