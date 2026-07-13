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▲南韓央行打臉「半導體高峰論」（圖／路透社／達志影像）

外界近期對半導體產業是否即將由盛轉衰的「高峰理論」（Peak Theory）疑慮升溫，南韓央行（韓國銀行）13日給出明確且強烈的否定答案。韓國央行指出，在全球人工智慧（AI）基礎設施如數據中心等強勁投資的推動下，當前半導體景氣呈現出遠超以往的強勁增長勢頭，預估這波擴張至少會延續到明年，力挺半導體多頭氣勢。根據韓國央行向國民力量黨議員朴成勳提交的書面質詢答覆顯示，這波半導體景氣擴張期自2023年3月啟動以來，至今已持續高達40個月，不僅打破市場專家的早衰警告，更大幅超越2000年至2020年間過去5次擴張期平均僅29個月的歷史紀錄，堪稱史上最長多頭週期之一。韓國央行進一步分析，本次景氣擴張在需求與供給兩端都與以往截然不同。需求端方面，AI技術全面普及為整體產業生態系統帶來根本性變革，企業之間競爭性的「軍備競賽」投資成為推動需求擴張的核心主力；供給端方面，由於高性能產品技術難度極高，大規模投產需要漫長研發準備期，加上市場以高頻寬記憶體（HBM）等「客製化按需生產」產品為主導，使產能無法在短期內盲目擴張，讓市場供需結構更加穩固。韓國央行將此定調為「供給優先局面」，也就是需求增速持續壓過供給擴張速度。支撐這波樂觀展望的，還有今年4月、5月通關基準半導體出口額分別較去年同期暴增171.4%與167.7%的亮眼表現。除了韓國央行本身抱持樂觀態度，摩根大通、高盛、摩根士丹利等全球主要投資銀行，目前也普遍預測全球半導體景氣強勁勢頭至少將維持到明年，相較於韓國央行先前「景氣擴張將持續到今年」的保守評估，此次立場顯然更進一步。市場預期，韓國央行新任總裁申鉉松將於7月16日金融通貨委員會利率決策會議後的記者會上，針對半導體景氣提出進一步評論，屆時可望有更完整的官方立場說明，牽動投資人對記憶體雙雄三星電子、SK海力士後市的判斷。