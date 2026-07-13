歐洲6月底遭遇破紀錄熱浪侵襲，造成死亡人數明顯攀升。最新公佈的統計顯示，熱浪高峰期間，全歐27個國家共出現超過1萬人「超額死亡」，其中九成以上為65歲以上長者。專家表示，若非人為造成的氣候變遷，這波極端高溫「幾乎不可能發生」。
根據路透社報導，由歐洲疾病預防及控制中心（ECDC）及世界衛生組織（WHO）支持運作的歐洲超額死亡監測網絡（EuroMOMO），近日公布了最新統計顯示，在6月22日至28日熱浪最嚴重的一週，歐洲27國共出現約1萬0650例超額死亡，遠高於正常水準。
其中，超過9000名死者年齡在65歲以上，顯示高齡族群仍是極端高溫下最脆弱的族群。
專家：高溫是死亡激增主因 排除疫情等其他因素
主持EuroMOMO計畫的丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）首席醫師維斯特高（Lasse Vestergaard）表示，每年這個時期出現如此高的超額死亡相當罕見。
他指出：「在一年中的這個時節出現如此規模的超額死亡並不尋常，數字非常高。」他認為，除了極端高溫之外，很難找到其他合理原因解釋此次死亡人數激增。
專家指出，高溫可能直接引發熱中暑，也會加重心血管及呼吸道疾病，進而增加死亡風險，其中老年人受到的衝擊最為明顯。
資料顯示，在熱浪來襲前的8週，這27個歐洲國家的平均死亡人數甚至比正常值低約每週500人，顯示死亡人數暴增並非長期趨勢所致。
此外，研究人員表示，目前並未發現其他重大因素，例如新冠疫情大規模流行等，足以解釋當週超額死亡激增的現象，因此高溫被認為是最主要原因。
法國、比利時死亡最嚴重 英國研究估2700人喪命
這波熱浪於6月底席捲法國、西班牙、英國等西歐國家，不僅多地刷新歷史高溫紀錄，也造成停電、學校停課及交通等公共服務受到影響。
雖然EuroMOMO並未公布各國個別死亡數據，但指出法國與比利時是當週歐洲僅有兩個出現「極高超額死亡」的國家。
比利時公共衛生研究機構Sciensano表示，此次熱浪造成的超額死亡，更創下自2000年開始統計以來，該國歷次熱浪中的最高紀錄。
另一方面，一項由倫敦帝國學院、英國氣象局及倫敦衛生與熱帶醫學院共同發表的新研究估計，今年5月至6月熱浪期間，僅英格蘭與威爾斯就約有2700人因高溫相關原因死亡。
研究進一步指出，其中約42%的死亡案例，可歸因於全球暖化加劇熱浪所造成的額外高溫。
科學家表示，人類活動導致的氣候變遷正使熱浪變得更加頻繁、持續時間更長且強度更高，而此次席捲歐洲的破紀錄高溫，就是氣候變遷衝擊日益加劇的最新例證。
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其中，超過9000名死者年齡在65歲以上，顯示高齡族群仍是極端高溫下最脆弱的族群。
專家：高溫是死亡激增主因 排除疫情等其他因素
主持EuroMOMO計畫的丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）首席醫師維斯特高（Lasse Vestergaard）表示，每年這個時期出現如此高的超額死亡相當罕見。
他指出：「在一年中的這個時節出現如此規模的超額死亡並不尋常，數字非常高。」他認為，除了極端高溫之外，很難找到其他合理原因解釋此次死亡人數激增。
專家指出，高溫可能直接引發熱中暑，也會加重心血管及呼吸道疾病，進而增加死亡風險，其中老年人受到的衝擊最為明顯。
資料顯示，在熱浪來襲前的8週，這27個歐洲國家的平均死亡人數甚至比正常值低約每週500人，顯示死亡人數暴增並非長期趨勢所致。
此外，研究人員表示，目前並未發現其他重大因素，例如新冠疫情大規模流行等，足以解釋當週超額死亡激增的現象，因此高溫被認為是最主要原因。
法國、比利時死亡最嚴重 英國研究估2700人喪命
這波熱浪於6月底席捲法國、西班牙、英國等西歐國家，不僅多地刷新歷史高溫紀錄，也造成停電、學校停課及交通等公共服務受到影響。
雖然EuroMOMO並未公布各國個別死亡數據，但指出法國與比利時是當週歐洲僅有兩個出現「極高超額死亡」的國家。
比利時公共衛生研究機構Sciensano表示，此次熱浪造成的超額死亡，更創下自2000年開始統計以來，該國歷次熱浪中的最高紀錄。
另一方面，一項由倫敦帝國學院、英國氣象局及倫敦衛生與熱帶醫學院共同發表的新研究估計，今年5月至6月熱浪期間，僅英格蘭與威爾斯就約有2700人因高溫相關原因死亡。
研究進一步指出，其中約42%的死亡案例，可歸因於全球暖化加劇熱浪所造成的額外高溫。
科學家表示，人類活動導致的氣候變遷正使熱浪變得更加頻繁、持續時間更長且強度更高，而此次席捲歐洲的破紀錄高溫，就是氣候變遷衝擊日益加劇的最新例證。