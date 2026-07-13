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▲郭台銘桃色風波後，曾馨瑩今首度更新IG。（圖／曾馨瑩IG）

郭台銘上月底被爆料和51歲的謝姓女球友Annie互動曖昧，正宮曾馨瑩遲遲未對外發聲。她今（13）日首度更新IG限動，替桌球少女李任悅加油打氣，寫道：「有些努力，別人看不見，有些委屈，無法一句句向所有人解釋，有些沉默，不代表沒有故事，而是選擇把力氣留給真正重要的事情。」這些話也格外引人聯想。郭台銘被爆出曖昧女球友後，風波並未平息，日前爆出兩人又出現在同一區，疑似打算悄悄碰面。對此，這段時間曾馨瑩始終未對外回應，今日她首度更新IG限動，寫著：「人生有很多時候都是如此。有些努力，別人看不見，有些委屈，無法一句句向所有人解釋，有些沉默，不代表沒有故事，而是選擇把力氣留給真正重要的事情。」此外曾馨瑩更喊話，「我們能做的就是守住自己的善良、初心與承諾。」這些話頗耐人尋味，也讓外界聯想是否也在為自己打氣。值得一提的是，曾馨瑩的閨密賈永婕日前發文意有所指說：「男人真的很奇怪。」難道看不出來那些刻意拉近距離的人，跟詐騙集團的套路很相似？文中雖沒有直接點名，但也讓許多網友認為就是在暗指郭台銘。