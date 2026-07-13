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▲有韓國網友合成蘇志燮與千元鈔上「退溪李滉」的照片，粉絲直呼一模一樣。（圖／翻攝自NAVER）

韓國男神蘇志燮在Netflix新劇《金特務：本色回歸》飾演拯救女兒的金部長，而第2集中，從北韓到南韓來抓他的特工潛入警察局問朴鎮哲（尹敬浩 飾）金部長的下落，不料對方竟拿出一張韓幣千元鈔票。這段也讓許多劇迷感到非常不解，因此有粉絲出面解釋，指出蘇志燮多年前就被說撞臉千元鈔票上的朝鮮時代儒學家「退溪李滉」，還有人曾曬出過對比照，直接讓大家笑翻，這個爆笑彩蛋也引發大量討論，直呼：「終於看懂了。」劇中朴鎮哲拿出韓幣千元鈔，耍北韓特工朴江城（金成圭 飾）的片段讓不少觀眾都看得霧煞煞。有粉絲因此出面解答，原來是因為蘇志燮常常被說撞臉韓幣千元鈔票上的「退溪李滉」，尤其是眼睛部分，合在一起根本毫無違和，不少韓國人都只要說到蘇志燮，就會馬上聯想到千元鈔票，相似度就連蘇志燮本人都曾多次親口認證。許多觀眾看到撞臉照後，也都直呼終於看懂這個爆笑彩蛋，紛紛直呼：「不能說很像，根本就是一模一樣」、「根本就是本人的眼睛」、「現在才看懂，當時一直在想拿鈔票幹嘛啦。」