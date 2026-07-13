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2026年美加墨世界盃最後4支球隊出爐，法國、西班牙、英格蘭與衛冕軍阿根廷將爭奪決賽門票。本屆4強星光十足，法國有姆巴佩（Kylian Mbappe），西班牙有亞馬爾（Lamine Yamal）與羅德里（Rodri），英格蘭靠貝林漢姆（Jude Bellingham）延續大賽英雄劇本，阿根廷則仍由梅西（Lionel Messi）領軍尋求衛冕。外媒《The Athletic》多名記者也針對4強戰提出關鍵球員與決賽組合預測，其中「姆巴佩、梅西再度會師決賽」仍是最受矚目的劇本之一。本屆世界盃進入4強後，幾乎沒有真正意義上的黑馬。法國、西班牙、英格蘭與阿根廷不只都是傳統強權，也都具備能在單場淘汰賽改變戰局的巨星。《The Athletic》記者湯姆・哈里斯（Thom Harris）認為，若從FIFA世界排名與陣容深度來看，這4隊確實可以說是本屆最強球隊；盧卡斯・威斯（Lukas Weese）也用美國大學籃球NCAA比喻，形容這就像4支「一號種子」全部打進最終4強。菲爾・海伊（Phil Hay）則表示，他回頭檢視本屆48支參賽球隊後，認為幾乎沒有哪支隊伍比現在這4隊更值得走到這一步，唯一比較可惜的是挪威，他們有足夠表現闖進4強，但這並不代表英格蘭不配晉級。法國在8強淘汰摩洛哥，姆巴佩不只自己進球，也能靠牽制力吸走多名防守者，替隊友製造空間。西班牙則擊敗比利時，延續本屆攻守均衡的表現。英格蘭面對挪威踢得驚險，但貝林漢姆再次挺身而出，幫助球隊延長賽逆轉晉級。阿根廷則在8強對瑞士陷入苦戰，最後靠艾瓦雷茲（Julian Alvarez）延長賽世界波打破僵局，最終以3：1搶下最後一張4強門票。第一場4強戰由法國對上西班牙，最大看點無疑是姆巴佩能否撕開西班牙防線。哈里斯指出，西班牙本屆世界盃至今只失1球，但他們還沒有真正面對過像姆巴佩這種能用速度衝擊身後空間的頂級中鋒，若姆巴佩能抓準西班牙防線壓上的時機，很可能直接決定比賽。威斯則點名西班牙後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）是這場比賽的關鍵人物，因為他很可能要負責主防姆巴佩所在的左路。西班牙若想延續本屆低失球表現，庫庫雷利亞必須在一對一防守、回追與協防判斷上保持高度專注。塞巴斯蒂安・史塔福德-布洛爾（Seb Stafford-Bloor）則從法國角度切入，認為法國中衛烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）必須拿出高水準表現。原因在於西班牙擅長在進攻中場區域持續控球與滲透，法國不只要靠姆巴佩與奧利塞（Michael Olise）製造進攻威脅，後防也必須承受與前幾場不同等級的控球壓力。另一場4強戰由英格蘭碰上阿根廷，話題性甚至不輸法國對西班牙。阿根廷希望完成衛冕，英格蘭則渴望自1966年後再度闖進世界盃決賽。梅西本屆雖然不再每場都靠進球決定勝負，但仍能透過定位球、傳球與比賽節奏影響戰局。8強對瑞士時，梅西沒有進球，仍靠角球助攻幫助阿根廷打開局面。英格蘭最大關鍵則是貝林漢姆。詹姆斯・霍恩卡斯爾（James Horncastle）認為，英格蘭面對挪威時整體表現疲憊且混亂，但貝林漢姆就是能在關鍵時刻挺身而出，並直言很難找到另一名英格蘭球員比他更有「大賽氣場」。威斯也點名貝林漢姆是英格蘭對阿根廷的關鍵，因為他已經連兩場上演梅開二度，若能持續衝擊阿根廷防線，英格蘭就有機會自1966年後首度闖進世界盃決賽。史塔福德-布洛爾則認為，德克蘭・賴斯（Declan Rice）會是另一個關鍵。他指出，英格蘭對挪威一戰賴斯半場退場後，球隊平衡明顯下降。面對阿根廷這種經驗豐富、擅長掌控節奏的對手，賴斯不只要能出賽，還必須踢出高水準，英格蘭才有辦法在中場站穩。至於決賽組合，《The Athletic》幾名記者看法並不完全一致。哈里斯預測決賽將是「法國對英格蘭」，但他也坦言阿根廷與英格蘭之戰幾乎是五五波，因為兩隊都有太多能靠個人能力瞬間決定比賽的球員。威斯則預測「法國對阿根廷」會師決賽，等於讓2022年卡達世界盃冠軍戰上演續集。他認為，當年阿根廷與法國踢出世界盃史上最經典決賽之一，若本屆由姆巴佩與梅西再度領軍碰頭，完全有機會再次寫下同等級名局。霍恩卡斯爾則選擇不同劇本，預測「西班牙對阿根廷」晉級決賽。他認為西班牙有能力透過控球讓法國攻擊手遠離球權，而阿根廷即使本屆過程有時不夠穩定，仍擁有梅西與衛冕軍的無形優勢。