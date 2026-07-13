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蔣萬安點名賴清德：即刻召開國安會議

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引發全台食安風暴。食藥署預計今（13）日公布預防性下架產品重新上架原則，不過台北市衛生局質疑，在問題油污染原因、流向及風險尚未完全釐清前，就討論重新上架，恐難以讓消費者安心。台北市長蔣萬安也重砲抨擊，怎麼能急著談產品重新上架，甚至質疑中央是否在「圖利、護航業者」。蔣萬安表示，致癌油事件爆發至今，中央政府始終無法清楚交代究竟是哪一個環節出問題，包含問題油品如何遭受污染、產品實際流向、回收比例，以及相關風險是否已經完全排除，都沒有給社會一個明確答案。他質疑，在這些關鍵疑點尚未釐清之前，怎麼會這個時候討論要重新上架，難道是要圖利業者，還是要護航業者？「難道人民的生命健康安全，在你中央政府眼中就是這麼的不值錢？」蔣萬安直言非常難以理解，食安是攸關全民的重要議題，但民進黨政府如今卻選擇站在業者立場，而非優先保障消費者與民眾的健康權益。蔣萬安也再度點名總統賴清德，表示中央官員已明確指出，這起致癌油案涉及造假情形，顯示問題並非單一檢驗失準，而是自主檢驗機制及源頭管理制度全面失靈，已重創人民對於食安的信心。他也呼籲，賴清德不該再保持沉默，應立即召開國家安全會議，召集跨部會共同解決此問題，以重拾民眾對於食安的信心。最後，蔣萬安也強調，守護食安，是中央與地方共同的使命。地方政府能做的，台北一定全力做到，持續秉持從嚴、從速的預防原則，以市民優先，守護大家的健康與食品安全。