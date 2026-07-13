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全年經濟成長估破1成 內需、外銷占一半

下半年四大不確定性 林常青：部分產業跑得快

AI泡沫、K型經濟 中研院一一解惑

中央研究院經濟研究所今（13）日公布2026年經濟成長率預測為10.16%，較去年底預估上修6.45個百分點，其中國內需求與國外淨需求對經濟成長之貢獻，分別為5.03個百分點與5.13個百分點，中研院針對全年經濟評語為「旭日更升，峰谷分明」，認為整體產業仍在成長，只是部分產業走得更快，其餘成長幅度比較普通。今年2月，全球陷入伊朗戰爭及荷莫茲海峽遭封鎖，讓全球能源供應不穩、各國物價受到影響，但台灣逆勢高飛，在AI龐大需求下，台灣出口、投資表現亮眼，推升第1季經濟成長率達14.55%。中研院經濟所合聘研究員林常青報告，隨著全球AI投資預期將持續擴張，Q2預測經濟成長率8.75%、Q3預測成長率10.9%、Q4預測成長7.01%，全年經濟成長率為10.16%，較去年12月預測值3.71%上修6.45個百分點。其中，國內需求與國外淨需求對經濟成長貢獻分別為5.03個百分點與5.13個百分點。林常青進一步分析，Q1實質民間消費年增率為4.74%，主要受益於台股不斷創新高，帶動民眾消費意願提升，推升整體零售業(不含汽機車業)營業額年增率升至5.71%；餐飲業營業額亦年增4.05%，顯示內需消費維持穩健擴張。受惠於廠商因應人工智慧等新興科技應用需求，積極擴充產能與推動資本支出，Q1實質民間投資成長率為5.79%，製造業前5個月投資財生產指數持續呈現雙位數成長，年增67.22%。進出口方面，Q1實質商品與服務輸出與輸入年增率分別為35.76%與26.34%。其中，電子及資通產品上半年新台幣計價出口年增率高達61.83%；基本金屬、塑橡膠及化學品等傳統產業出口亦逐步擺脫低迷。展望下半年，林常青列出四大不確定因素，分別為AI與新興科技發展進程、美國貨幣與貿易政策、地緣政治與供應鏈重組，以及中國經濟仍面臨挑戰。中研院預測下半年，國內就業市場穩定、股市交易活絡，有助於提升家庭可支配所得及民間消費，預期今年實質民間消費成長率為3.60%；AI應用需求持續強勁，預估今年實質民間投資年增率為9.79%、實質固定資本形成年增率為8.59%。而下半年AI相關產品出口維持強勁。預期我國外貿成長動能可望延續，預估2026全年實質商品及服務輸出與輸入成長率分別為23.02%與21.91%的「2字頭成長」。至於下半年物價，預期2026年CPI與PPI成長率分別為1.95%與10.69%。林常青總結全年經濟評語為「旭日更升，峰谷分明」，代表整體都有往上提升，只是部份產業走得比較好，部分成長速度比較普通。而近期AI市場變化多，包括部分AI強勢股都遭修正、美股七巨頭（Magnificent 7）在AI資料中心落實率不佳，以及受到算力價格逐步攀升，部分科技廠商都改採中國AI模型節省成本，都被認為是AI泡沫化的警訊。對此，林常青坦言，AI投資循環目前在基礎建設需求還算是大，但市場正在觀望籌資狀況，以及企業能否探索出AI成功獲利模式上。他回顧，到蒸汽機、網路發展軌跡，都是早期發展快速，但在找到落地應用前會呈現衰退，等到廠商找到生產利基後，又會再次一飛衝天，認為AI發展也會尋求相同路徑。而去年示警，台灣恐面臨科技業、傳產兩樣情的「經濟K型化」。他表示，現在AI產業、半導體封測等都還是表現相當亮眼，但這並非代表其他產業沒有跟上，從外銷訂單表現分析來看，其他的產業表現還算普通，認為政府在推動「AI產業化」、「產業AI化」兩途徑上將會是關鍵。他補充，根據台灣經濟研究院統計，下半年可能看壞的傳產是金屬、化學與水泥及其製品，其餘未來預期上面是都還算是持平或是看好。