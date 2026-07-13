中聯油脂致癌沙拉油風暴延燒，最新彰化縣衛生局擴大稽查，下游中鏢廠商新增量販通路與多家餐廳，遭點名的好市多美式賣場、爭鮮迴轉壽司、瓦城泰統集團、貳樓餐飲緊急回應了，包括問題批號油品立即停止、預防性下架、更換供應商等一次看。
好市多：主動採取預防性下架！中鏢致癌油聲明
知名美式大賣場好市多回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「好市多目前販售之食用油產品中，調和油及大豆油含量達 20% 以上之產品均未受此次事件影響。
針對本次事件可能受影響之品項，好市多已主動採取預防性下架措施，後續亦將持續配合供應商及主管機關辦理相關作業，並密切關注事件發展，以維護會員權益及食品安全。」
爭鮮迴轉壽司：供應商更換！中鏢致癌油聲明
爭鮮迴轉壽司表示：「針對油品原料相關資訊，爭鮮第一時間已完成內部盤點，目前門市及相關庫存已無本次公告相關油品，後續也將全力配合主管機關各項稽查及調查作業。
爭鮮始終將食品安全視為首要原則，事件發生後立即內部檢視，也將進行供應商更換作業，進一步降低風險。
爭鮮一向重視食品安全，將持續為消費者提供安心、穩定的餐飲服務。」
瓦城泰統集團：立即停用公告批號油品！預防性全面更換
瓦城泰統集團表示：「瓦城集團於7月1日食藥署公告後，即第一時間啟動全面清查。針對部分門市曾使用公告所列批號油品，已立即停止使用，並完成預防性全面更換。
目前旗下各品牌餐廳皆未使用公告所列不合格批號油品，產品均正常供應，請消費者安心。」
貳樓餐飲：預防性更換所有泰山油品！
貳樓餐飲表示：「貳樓基於食品安全與消費者安心考量，已於7/3起預防性更換所有泰山油品，目前將全力配合相關主管機關指示，採取周全對應措施，持續嚴格把關食材與供應鏈管理，提供消費者安心的用餐品質。」
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知名美式大賣場好市多回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「好市多目前販售之食用油產品中，調和油及大豆油含量達 20% 以上之產品均未受此次事件影響。
針對本次事件可能受影響之品項，好市多已主動採取預防性下架措施，後續亦將持續配合供應商及主管機關辦理相關作業，並密切關注事件發展，以維護會員權益及食品安全。」
爭鮮迴轉壽司表示：「針對油品原料相關資訊，爭鮮第一時間已完成內部盤點，目前門市及相關庫存已無本次公告相關油品，後續也將全力配合主管機關各項稽查及調查作業。
爭鮮始終將食品安全視為首要原則，事件發生後立即內部檢視，也將進行供應商更換作業，進一步降低風險。
爭鮮一向重視食品安全，將持續為消費者提供安心、穩定的餐飲服務。」
瓦城泰統集團：立即停用公告批號油品！預防性全面更換
瓦城泰統集團表示：「瓦城集團於7月1日食藥署公告後，即第一時間啟動全面清查。針對部分門市曾使用公告所列批號油品，已立即停止使用，並完成預防性全面更換。
目前旗下各品牌餐廳皆未使用公告所列不合格批號油品，產品均正常供應，請消費者安心。」
貳樓餐飲：預防性更換所有泰山油品！
貳樓餐飲表示：「貳樓基於食品安全與消費者安心考量，已於7/3起預防性更換所有泰山油品，目前將全力配合相關主管機關指示，採取周全對應措施，持續嚴格把關食材與供應鏈管理，提供消費者安心的用餐品質。」
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