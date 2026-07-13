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魔法不是天生的 鑽研技藝成為魔法師

每一頁都像藝術品 細膩畫風成最大亮點

華視公開國語配音 第二季正式宣布製作

▲《魔法帽的工作室》動畫第一季播畢後，官方隨即宣布第二季製作決定，並公開紀念視覺圖。（圖／《魔法帽的工作室》）

魔法師在電視台上開課了！最美奇幻動漫《魔法帽的工作室》即將於8月9日起在華視雙語頻道播出，近日公開國語配音陣容，讓更多台灣觀眾有機會接觸這部高人氣作品。《魔法帽的工作室》憑藉細膩畫風、獨特世界觀圈粉無數，第一季動畫播出後獲得高度好評，並於第一季第13集時宣布第二季製作決定，讓粉絲們相當期待。《魔法帽的工作室》由日本漫畫家白濱鷗創作，自2016年開始於《Morning two》連載，曾入圍日本漫畫大賞、《這本漫畫真厲害！》等多項榮譽，並獲國際漫畫獎項肯定，全球累積發行量突破550萬冊。主角可可是生活在小鎮上的普通少女，從小憧憬成為魔法師，某日意外接觸到魔法的秘密，人生因此改變。不同於多數奇幻作品將魔法設定為天賦，《魔法帽的工作室》將魔法描寫成一門可以學習、研究的技藝，只要掌握魔法陣的繪製方式，就能施展各式各樣的魔法，作品世界觀充滿邏輯與想像力。除了故事設定，《魔法帽的工作室》最廣為人知的就是白濱鷗極具藝術感的畫風。作品融合歐洲中世紀建築、童話風格與精緻服裝設計，人物、場景到背景細節都刻畫得十分講究，不少讀者形容「每一格都像藝術品」、「每翻一頁都忍不住停下來欣賞」。《魔法帽的工作室》即將於8月9日起在華視雙語頻道播出，華視也同步公開國語配音陣容，包括林沛笭聲演可可、賈文安飾演奇夫利，楊詩穎、連宓均、連思宇、梁興昌及李世揚等台灣配音員共同參與演出，讓人相當期待中文版的表現。除此之外，《魔法帽的工作室》第一季播畢後，官方也宣布第二季製作決定，並同步公開前導宣傳影片與紀念賀圖。雖然尚未公布播出時間，但全球粉絲相依然相當期待可可與夥伴們的魔法冒險將在第二季繼續展開。