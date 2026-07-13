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2026年世界盃寫下歷史最佳戰績、首度闖入8強的挪威國家男子足球隊，預計於13日凱旋歸國。挪威皇室與足協已聯合宣布，首都奧斯陸將舉行盛大的歡迎儀式，包含開放王宮參訪一日遊，其中亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）也將現身，她先前曾因熱情擁抱上半身全裸的哈蘭德（Erling Haaland）而受到關注，本次兩人將再度見面。根據挪威媒體《Nettavisen》報導，挪威世界盃球員們，預計於當地時間13日下午7點，前往挪威王宮進行訪問。屆時，王宮前廣場將舉行盛大的祝賀活動，球員們也將在現場表演挪威傳統的划船慶祝動作「維京式划船（Viking Row）」。這場慶祝盛會將有重磅嘉賓出席，除了王儲哈康（Crown Prince Haakon）和斯維爾·馬格努斯王子（Prince Sverre Magnus）外，近期在網路上引發熱烈討論的英格利·亞歷山德拉公主也將現身。提到英格利·亞歷山德拉公主，就不得不提本屆世界盃期間轟動全球的「更衣室花絮」。在先前進行的16強淘汰賽中，挪威贏球賽後，皇家後勤與王室成員前往球隊更衣室致意，而作風親民的英格利·亞歷山德拉公主，在現場與挪威當家神鋒、現年25歲的厄林·哈蘭德熱情擁抱。但由於哈蘭德當時更衣到一半、上半身全赤裸，這幕充滿活力、不拘小節的「皇家擁抱」畫面，隨即被鏡頭捕捉，並在社群媒體上瘋傳，成為全球球迷津津樂道的有趣話題。本次挪威雖然1：2不敵英格蘭止步八強，但自1998年以來，睽違28年、歷史上第4度踏上世界盃舞台，就直接闖進8強，寫下隊史新紀錄，驚奇過程已經讓整個挪威國內，陷入前所未有的足球狂熱與祝賀氛圍中。