2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）4強戰首戰，將由「高盧雄雞」法國對決「無敵艦隊」西班牙，雙方將於台灣時間7月15日凌晨3點交手。FIFA（國際足球總會）也公布執法主裁判人選，由薩爾瓦多籍裁判巴頓（Ivan Barton），執法風格堅定、果斷。據《transfermarkt》數據顯示，巴頓在280場正式比賽中，送出送出1442張黃牌、68張直接紅牌。此外，本屆第1張也是史上首張「摀嘴紅牌」，就是從巴頓的口袋掏出。
巴頓執法果斷、堅定 送出1442張黃牌、68張紅牌
法國與西班牙將在台灣時間7月15日凌晨3點於4強賽正面交鋒，隨著比賽即將到來，FIFA也公布該場比賽主裁判人選，由35歲薩爾瓦多籍裁判巴頓擔任，這是他本屆第4場執法的賽事。巴頓在小組賽中執法過土耳其對巴拉圭、日本對瑞典的比賽，以及16強賽中瑞士對哥倫比亞的對決。
巴頓在2022年卡達世界盃執法過3場比賽，加上本屆4場賽事，超越瓜地馬拉裁判巴特雷斯（Carlos Batres），成為歷史上執法世界盃場次最多的中美洲裁判。巴頓以在關鍵判罰中手腕堅定、執法果斷而聞名。據《transfermarkt》數據顯示，巴頓的職業生涯中，累計執法280場正式比賽，執法數據反映出其嚴厲風格，共送出1442張黃牌、68張直接紅牌。
在職業生涯中，巴頓在中北美洲及加勒比海足球協會（Concacaf）的多項國家隊賽事中累積了豐富經驗，國際執法履歷還包括2020年東京奧運和2022年卡達世界盃等頂級大賽，他在上屆執法表現出色，一路吹到了16強淘汰賽階段。
本屆首張「摀嘴紅牌」 從巴頓口袋中掏出
在本屆世界盃，巴頓還寫下歷史，送出史上第1張「摀嘴紅牌」，被判罰下場的球員是巴拉圭球星阿爾米隆（Miguel Almirón），該場比賽D組小組賽土耳其對決巴拉圭。當時，巴頓受到了VAR裁判阿爾馬里（Khamis Mohammed Al Marri）的提示，在觀看重播審視後，他毫不猶豫，直接出示紅牌，將阿爾米隆驅逐出場。
「摀嘴紅牌」又稱為「維尼修斯條款」（Ley Vinicius），是本屆世界盃全新通過的規定，凡是在比賽中摀住嘴巴向對手說話的人，都將被處以紅牌罰下的處分。而這項新規，目的是為打擊種族歧視與球場言語侮辱。
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法國與西班牙將在台灣時間7月15日凌晨3點於4強賽正面交鋒，隨著比賽即將到來，FIFA也公布該場比賽主裁判人選，由35歲薩爾瓦多籍裁判巴頓擔任，這是他本屆第4場執法的賽事。巴頓在小組賽中執法過土耳其對巴拉圭、日本對瑞典的比賽，以及16強賽中瑞士對哥倫比亞的對決。
巴頓在2022年卡達世界盃執法過3場比賽，加上本屆4場賽事，超越瓜地馬拉裁判巴特雷斯（Carlos Batres），成為歷史上執法世界盃場次最多的中美洲裁判。巴頓以在關鍵判罰中手腕堅定、執法果斷而聞名。據《transfermarkt》數據顯示，巴頓的職業生涯中，累計執法280場正式比賽，執法數據反映出其嚴厲風格，共送出1442張黃牌、68張直接紅牌。
在職業生涯中，巴頓在中北美洲及加勒比海足球協會（Concacaf）的多項國家隊賽事中累積了豐富經驗，國際執法履歷還包括2020年東京奧運和2022年卡達世界盃等頂級大賽，他在上屆執法表現出色，一路吹到了16強淘汰賽階段。
本屆首張「摀嘴紅牌」 從巴頓口袋中掏出
在本屆世界盃，巴頓還寫下歷史，送出史上第1張「摀嘴紅牌」，被判罰下場的球員是巴拉圭球星阿爾米隆（Miguel Almirón），該場比賽D組小組賽土耳其對決巴拉圭。當時，巴頓受到了VAR裁判阿爾馬里（Khamis Mohammed Al Marri）的提示，在觀看重播審視後，他毫不猶豫，直接出示紅牌，將阿爾米隆驅逐出場。
「摀嘴紅牌」又稱為「維尼修斯條款」（Ley Vinicius），是本屆世界盃全新通過的規定，凡是在比賽中摀住嘴巴向對手說話的人，都將被處以紅牌罰下的處分。而這項新規，目的是為打擊種族歧視與球場言語侮辱。
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