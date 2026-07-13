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香港籍男子李偉甄受僱來台擔任詐騙集團提款車手，短短數天內提領18名被害人的詐騙款項，受害人遍及全台，詐騙手法包括假投資、假交貨、假客服、假演唱會門票及色情交友等。台中地方法院認定他參與詐欺集團並協助洗錢，嚴重助長詐騙犯罪，判處應執行有期徒刑6年8月，並沒收犯罪工具及扣得的15萬4千元犯罪款項。判決指出，李偉甄為香港籍人士，自114年12月加入詐騙集團後，依集團指示攜帶提款卡，到台中市多處銀行及超商ATM提領被害人匯入的人頭帳戶款項，再將現金交付上手，以製造金流斷點、掩飾犯罪所得流向。詐騙集團透過Threads、Facebook、Instagram及Telegram等社群平台廣泛尋找被害人，利用假投資平台、假贈品、假賣貨、假客服、假演唱會門票交易及色情交友等話術，誘騙民眾匯款，共造成18名被害人受騙，李男則負責提領詐得款項。警方調閱監視器後鎖定李男行蹤，114年12月12日下午在台中市烏日區一家銀行外，當場查獲他正在提款，並查扣提款卡、手機及現金15萬4千元。法院審理時，李偉甄坦承犯行。法官認為，被告明知來台工作內容就是提領詐騙贓款，仍為貪圖報酬，自香港來台加入詐欺集團擔任提款車手，雖然並非集團主謀，但提款車手是詐騙集團取得犯罪所得不可或缺的重要角色，其行為協助掩飾犯罪金流，危害社會治安及人民財產安全。法官指出，近年詐騙犯罪猖獗，政府持續投入大量警力及司法資源打擊，但詐騙集團仍不斷吸收境外人士來台犯案。李男犯後雖始終坦承犯行，依法獲減刑，但迄今未與任何被害人達成和解或賠償損害，被害人的財產損失也尚未獲得填補。判決並特別指出，國內詐騙案件長期氾濫，社會普遍認為司法量刑偏輕，導致犯罪成本低廉，無法有效嚇阻不法分子持續投入詐欺犯罪，因此本案不宜以最低法定刑量刑，最終依18件加重詐欺罪分論併罰，判處李偉甄應執行有期徒刑6年8月；另扣案提款卡、手機及犯罪所得15萬4千元均依法宣告沒收。