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▲中間淳太的爸爸是台灣人，所以中文很好。（圖／大鴻藝術BIG ART）

日本男團WEST.成員中間淳太是台日混血，12日首度來台舉辦粉絲見面會，場上中文相當流利，讓媒體、粉絲、翻譯、工作人員都驚豔不已。他今（13）日受訪時，還分享一段只有在台灣長大的人才懂的爆笑回憶，透露以前念日僑學校時，學校對面就是頂好超市，英文招牌寫著「Wellcome」，結果有次英文考試考了「Welcome」，全班同學偷看對面招牌，卻因為頂好的拼法多了一個「L」，最後整班答案全寫錯，讓全場媒體瞬間笑翻。中間淳太是日本星達拓娛樂（前傑尼斯）旗下男團WEST.成員，雖然是日本藝人，但他爸爸是台灣人、媽媽是日本混血，加上自己在台灣讀書到國中，所以講有一口流利中文。他12日首度來台舉辦粉絲見面會，幾乎不用翻譯協助，都能聽懂主持人跟粉絲的話；今天一來到受訪會場，記者問中間淳太：「中文OK嗎？」他也沒等翻譯便直接回答：「聽得懂，但講得不太好。」全程更是以中文與大家對談，僅有比較複雜的話才以日語並請翻譯補充，「日本藝人用中文受訪」的新穎互動，讓在記者們都覺得神奇。中間淳太還分享以前在台灣讀書的難忘回憶，當時日僑國中對面是頂好超市，上面的英文是「Wellcome」，有一次英文考試考了「Welcome」，結果同學都偷看對面招牌，但因為頂好的Wellcome多一個「L」，所以全班都寫錯，故事逗笑所有人。中間淳太還說當時日僑跟台灣學校每年會有2次交流，「日僑男學生都會很期待，因為台灣女生好漂亮！」中間淳太還分享爸媽相識的小故事，母親雖然是日本人，但因為外公在台灣開公司，所以從小在台灣長大，「媽媽的日本可能還比中文爛。」之後是在台灣遇見了爸爸，才一起回到日本生活；這次的見面會上，媽媽看到兒子中文對答如流，還對中間淳太說：「我不知道你的中文那麼好！」中間淳太這次首度來台舉辦見面會，但因為巴威颱風的關係取消一場，他雖然難過，但更替粉絲感到不捨，「比起自己心情，想到原本要來中午場的粉絲，他們為了這天努力打扮、維持體態跟保養、前面辛苦的工作，有很多日本人也因為這樣第一次來台，或是第一次見到我的人都無法參加了，我自己雖然難過，但想到他們的心情比較不捨」。他今天訪問也跟粉絲傳話，「我在來台之前，其實沒有什麼活動跟露出的機會，台灣的朋友怎會認識我？實際碰到面後，發現大家有去日本看演唱會，我也才知道會他們特地來看我們。」他因此許願下一次一定要帶最喜歡的WEST.成員，來台灣見最喜歡的粉絲，讓自己2個最喜歡的人，一起創造美好回憶。