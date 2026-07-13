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▲醒吾科技大學承接亞洲太平洋巧固球錦標賽產學合作案，讓學生參與國際賽事轉播實務，培養跨域影音專業能力。（圖／吾限熊報社張鈺謙攝）

▲藉由承接亞洲太平洋巧固球國際賽事，醒吾科技大學提供學生從轉播、導播到新聞製作的完整實務歷練。（圖／吾限熊報社姜建維攝）

▲透過國際級巧固球賽事產學合作，醒吾科技大學師生共同投入賽事製播，將課堂所學實踐於真實場域。（吾限熊報社張鈺謙攝）

第11屆亞洲太平洋巧固球錦標賽日前於新北市新莊體育館登場，亞洲勁旅齊聚台灣展開頂尖對決。男子組由新加坡擊敗香港奪冠，女子組則由香港以28：19力克中華台北封后。醒吾科技大學首度攜手中華民國巧固球協會，承接整體賽事影像製播與新媒體宣傳，讓國際競技突破場館限制，向海內外同步放送。本屆賽事受到颱風巴威影響，原訂三天賽程緊急調整為一天完成，但競技熱度絲毫未減，仍吸引中華台北、菲律賓、泰國、韓國、香港、中國、澳門、馬來西亞、印度、新加坡及伊拉克等11個國家及地區代表隊齊聚一堂。各國選手在密集賽程中全力拚戰，充分展現亞洲巧固球最高競技水準與堅韌運動精神。經過一整天激烈角逐，男子組冠軍戰由新加坡展現穩定攻守實力，擊敗香港勇奪冠軍，香港獲得亞軍。地主中華台北代表隊四強賽不敵最終冠軍新加坡，隨後重整旗鼓，於季軍戰力克澳門，順利摘下季軍。女子組則由香港與中華台北爭奪后冠，香港最終以28：19獲勝，中華台北取得亞軍。轉播產學案由醒吾科大數位設計系副主任孫崇軒領軍，集結數位設計系、新媒體傳播系學生，以及公共事務中心組員潘奕成偕同《吾限熊報社》社員，共同組成賽事製播團隊。團隊負責多機攝影、現場導播、網路直播、賽事視覺設計、宣傳圖卡製作、新聞採訪與新聞發布，完整參與國際運動賽事製播流程，在真實場域中驗證課堂所學。孫崇軒表示，校方長年積極落實「做中學、學中做」教育理念，持續透過大型國際活動與運動賽事合作，培養學生跨領域整合及臨場應變能力。此次學生不僅實際操作攝影、直播與導播，也投入賽事視覺、新聞採訪及新媒體內容製作，從前期企畫、現場執行到賽後宣傳全程參與，扎實累積產業第一線所需能力。中華隊長年是世界巧固球最具代表性的強權之一，自1980年代投入國際賽事以來，男、女代表隊已在世界錦標賽累積多座冠軍。近年男子代表隊更穩居世界排名第一，女子代表隊亦長期名列前茅。2025年世界沙灘巧固球錦標賽，中華男、女隊雙雙勇奪世界冠軍，再次展現台灣深厚實力與國際競爭力。本屆賽會除由醒吾科大提供專業製播團隊，也協助統籌賽事轉播視覺形象，涵蓋電腦圖像CG設計、轉播圖卡、社群宣傳素材及新聞發布等工作。團隊透過多元媒體平台同步推廣，將場上每一次精采射網、防守與攻防轉換，即時傳遞至國內外觀眾眼前，有效提升巧固球賽事曝光度、辨識度與國際傳播影響力。中華民國巧固球協會秘書長方慎思表示，本屆錦標賽首次與醒吾科大數位設計系推動產學合作，由師生負責賽事轉播、視覺設計、新聞採訪與宣傳推廣，不僅提升整體賽事品質，也讓網路直播觸及更多海內外觀眾。他期盼結合大專校院新媒體與數位影音專業，讓更多人認識巧固球的競技特色與運動精神。方慎思指出，巧固球近年在全球發展日益蓬勃，國際參與隊伍與關注人口持續增加，大專校院所具備的創意、科技及傳播能量，正可為賽事推廣注入全新動能。透過此次合作，學生獲得難得的國際製播實戰經驗，協會也能藉由專業影像與社群行銷擴大觸及層面，形成教育現場與運動組織互利共好的合作模式。伊拉克隊總教練SAIF HATEM AHMED AL-GBURI表示，巧固球在伊拉克仍屬發展中的運動，尚未全面普及，隊中球員來自不同職業領域，平日必須兼顧工作與訓練，此次仍排除萬難來台參賽，希望透過國際賽事與各國選手切磋交流、以球會友，並將比賽經驗帶回伊拉克，逐步拓展當地巧固球參與人口與發展基礎。他也高度肯定本屆賽事運用專業直播與網路平台同步轉播，讓未能親臨現場的球迷，也能即時感受緊張精采的賽事情境，更讓伊拉克民眾有機會認識巧固球、關注國家代表隊表現。這項跨國傳播對推動巧固球具有實質助益，他期待未來能有更多國際交流與合作機會，共同促進巧固球在世界各地扎根成長。醒吾科大表示，未來將持續深化與運動協會、媒體及產業界合作，透過國際賽事與真實製播場域，提供學生更多實務操作與跨域協作機會，培育兼具影像製播、運動傳播、視覺設計及新媒體整合能力的專業人才。學校也將持續發揮大學社會責任，讓學生站上國際舞台累積實戰經驗，以專業影像讓世界看見台灣、巧固球與醒吾科大教育能量。