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2026世界盃進入4強階段，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）將率隊挑戰西班牙，力拚生涯第2座世界盃冠軍。不過就在他場上表現再度成為焦點之際，場外多年低調行善的暖舉也被球迷翻出。外媒過去報導，姆巴佩在2018年幫助法國奪下世界盃冠軍後，將個人35萬歐元（約合1279萬新台幣）的國家隊獎金捐給協助住院兒童的公益組織；此外，他也曾向負責法國隊安全勤務的警員支付18萬300歐元（約合658萬新台幣），姆巴佩方面稱這是出於感謝的捐贈，不過該筆款項後續也曾引發法國司法調查。姆巴佩在2018年俄羅斯世界盃一戰成名，當時年僅19歲的他不只幫助法國奪冠，也在決賽攻破克羅埃西亞球門，成為全球矚目的新世代巨星。不過比起進球與冠軍，他賽後的獎金去向同樣受到外界讚賞。根據美聯社當年報導，姆巴佩決定將2018世界盃獎金捐給法國公益組織「Premiers de Cordée」。該組織主要協助住院兒童，透過運動活動陪伴病童、身障兒童與需要照護的孩子，讓他們在治療與復健過程中也能接觸運動。報導指出，該組織負責人塞巴斯蒂安・魯芬（Sébastien Ruffin）透露，姆巴佩早在法國確定闖進8強前，就已告知若拿到獎金，將把獎金捐出。2018年世界盃結束後，FIFA發放給法國足協的冠軍總獎金為姆巴佩（Kylian Mbappé）個人分得約35萬歐元，當年他並未把這筆世界盃獎金留給自己，而是全數投入兒童公益。這也讓他在法國國家隊之外，多了一個「長期關注兒童與弱勢族群」的公益形象。姆巴佩的公益行動並非只有2018年世界盃獎金。外界過去多次注意到，他與兒童公益、醫療照護相關組織保持密切關係，尤其是與住院兒童相關的公益合作，更成為他場外形象的重要一面。這也讓近期社群再度流傳他的公益故事時，引發球迷熱議。相較於外界常把焦點放在姆巴佩的轉隊傳聞、場上表現、國家隊地位與爭議發言，這些低調捐款與兒童救助行動，展現的是他較少被放在新聞頭版的一面。對法國球迷來說，姆巴佩不只是球場上的進球機器，也是2018年黃金世代的重要象徵。如今他再次率領法國挑戰世界盃冠軍，過去捐出奪冠獎金的故事被重新翻出，也讓這位法國隊長在4強戰前多了場外話題。除了2018年世界盃獎金捐給兒童公益，姆巴佩另一筆款項也被外媒翻出。法國《世界報》報導，姆巴佩曾在2023年6月向5名負責法國隊安全勤務的CRS警員支付總計18萬300歐元，折合約新台幣658萬元。姆巴佩身邊人士表示，這筆款項是出於感謝與認可，屬於公開透明的捐贈。不過，這筆款項後續在法國引發調查。報導指出，巴黎檢方曾針對這5名警員收受款項一事展開初步調查，方向包括是否涉及未申報工作或稅務相關疑慮。