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原告控未揭露風險 稱好市多「理應知道」產品遭污染

引用第三方檢測報告 要求揭露重金屬含量

好市多未回應 Orgain強調產品符合食品安全規範

台灣也有販售同口味 是否同配方仍待確認

美國連鎖量販店好市多（Costco）近日遭消費者提起集體訴訟，指控其販售的「Orgain有機蛋白粉」含有鉛、鎘及砷等重金屬，長期食用恐導致癌症與腦部損傷，但產品標示或廣告中卻未進行標示，涉嫌違反消費者保護及廣告法。由於台灣好市多也販售同品牌、同口味、同樣產自美國的產品，引發消費者關注。根據《衛報》（The Guardian）報導，這起訴訟已於本月在美國華盛頓州聯邦法院提出，共有7名消費者擔任原告。原告指出，好市多長期將Orgain有機蛋白粉宣傳為「高品質、純淨且營養」的健康食品，但從未揭露產品可能含有鉛（Lead）、鎘（Cadmium）及砷（Arsenic）等重金屬，也未提醒消費者相關健康風險。訴狀指出，重金屬可能對人體造成嚴重危害，而好市多作為大型零售商，擁有完善的供應鏈及品質管理制度，「理應知道或應該知道」產品可能受到重金屬污染，卻仍持續販售且未提供任何警示資訊。原告認為，一般消費者無法自行得知產品是否含有重金屬，因為必須透過昂貴且專業的實驗室檢測才能確認，因此有責任的是業者，而非消費者。原告律師也自行委託獨立實驗室檢驗，聲稱檢測結果再次證實該款蛋白粉含有重金屬。訴狀也引用美國《消費者報告》（Consumer Reports）及非營利組織「潔淨標章計畫」（Clean Label Project）的檢測結果作為佐證。其中，《消費者報告》去年抽驗23款市售蛋白粉及即飲高蛋白飲品後發現，超過三分之二產品單次食用所含鉛量，已超過該機構食品安全專家建議的一日安全攝取量；而Orgain有機植物蛋白粉香草豆口味（Vanilla Bean）更被指出，其含鉛量超過《消費者報告》設定的「警戒值」。原告因此要求法院命令好市多揭露產品中的重金屬種類及含量，並停止販售未充分揭露重金屬污染風險的相關產品。截至目前，好市多尚未針對訴訟內容公開回應。不過Orgain發言人向《西雅圖時報》表示，植物性原料可能天然含有環境中的微量物質，但公司產品均符合現行食品安全法規及相關指引，並強調「我們對產品的安全性及品質充滿信心」。值得注意的是，目前遭點名的蛋白粉仍持續於美國好市多、亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪（Walmart）及iHerb等主要零售通路販售。台灣方面，好市多官網及實體賣場目前也販售Orgain品牌香草豆口味有機蛋白粉，產品標示產地同樣為美國，外包裝雖與美國版本略有差異，但是否與此次遭提告產品屬於相同配方，目前尚未獲官方證實。專家提醒，目前本案仍屬訴訟階段，法院尚未認定好市多或製造商違法，也未有主管機關宣布產品違反食品安全標準或要求下架。對於長期食用蛋白粉的消費者而言，可持續留意後續訴訟進展及主管機關公布的檢驗結果，再依相關資訊評估是否調整購買或食用習慣。