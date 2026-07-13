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鼎泰豐「冷筍沙拉」一盤350元！老饕甘願掏錢包：吃過回不去

▲原PO表示，雖然鼎泰豐冷筍沙拉一盤售價350元，但冷筍口感脆甜、大小均勻、品質穩定，吃過後便難以接受外面小吃店販售的冷筍。（圖／翻攝自 Threads）

▲許多老饕紛紛留言大讚鼎泰豐冷筍甜脆、沒有苦味，更直呼是夏天必點料理，吃過就回不去了。（圖／記者陳雅雲攝）

鼎泰豐5年員工私房菜單曝光！莧菜腐竹意外奪冠

其中同學最推薦的並非招牌小籠包，而是「莧菜腐竹」，甚至形容是鼎泰豐最好吃的一道菜，可播兄弟吃完大讚，莧菜吃起來口感滑嫩，帶有一點紹興酒的味道，讓人吃到停不下來。

▲莧菜腐竹被稱是鼎泰豐最好吃的一道菜，甚至登上員工私房菜單的冠軍。（圖／翻攝自鼎泰豐官網dintaifung.com.tw）

鼎泰豐除了招牌小籠包外，不少配菜與甜點同樣擁有高人氣。近日一名網友在Threads分享，自己最近迷上鼎泰豐的冷筍沙拉，雖然一盤售價350元，價格比坊間冷筍小菜高出不少，但她認為口感、品質與整體用餐體驗都相當出色，直呼：「吃過之後真的回不去了。」除了冷筍沙拉外，網紅「可播兄弟」日前也分享，一名曾任職5年的服務生同學推薦「鼎泰豐員工私房菜單」，其中「莧菜腐竹」最是獲得讚賞，更稱是鼎泰豐最好吃的一道菜。原PO在Threads發文表示，看到不少人認為鼎泰豐冷筍沙拉價格太高，甚至形容願意花350元吃冷筍的人是「盤子」，但她並不認同，「說真的，嫌貴是你的缺點，不是鼎泰豐。」原PO指出，一般小吃店或熱炒店販售的冷筍，價格多落在150元至300元之間，不過份量較少、品質不一，每支竹筍甜度和口感都得碰運氣，而且通常還會淋上大量美乃滋，讓她難以接受。反觀鼎泰豐的冷筍從第一口到最後一口都能維持脆甜口感，每塊竹筍大小均勻，入口溫度也控制得恰到好處，整體品質相當穩定。原PO也表示，即使自己到市場購買竹筍回家料理，雖然花費較低，但無論口感或用餐體驗，都無法與鼎泰豐相比，因此認為350元的價格仍非常值得。貼文曝光後，許多網友紛紛留言力挺，「昨天一個人吃也點了，超好吃，雖然漲價有點荷包痛，配蛋炒飯真的超解膩」、「我後來有在自由市場買過，就是沒有這麼甜香」、「外面熱炒店雖然便宜一點，但味道真的差很多」、「超級好吃，甜又脆，完全沒有苦味」。除了冷筍沙拉之外，鼎泰豐還有不少隱藏版人氣料理。網紅「可播兄弟」日前拍片分享，一名曾在鼎泰豐擔任服務生長達5年的國小同學，提供一份員工私下最愛的「必吃清單」，其中有不少料理都是他過去從未點過的品項，因此決定依照推薦全部品嚐。除了莧菜腐竹外，可播兄弟也依序品嚐麻醬麵、松露小籠包、時蔬蛋炒飯、豆沙粽以及巧克力小籠包等餐點。可播兄弟分享，麻醬麵加入少量醋後，風味變得更加清爽開胃；時蔬蛋炒飯則推薦搭配紅油抄手，將抄手醬汁拌入炒飯後，不僅增添鹹香，還多了一股微辣層次，讓整體口感更加豐富。至於甜點方面，豆沙粽外皮Q彈有嚼勁，糯米香與紅豆餡相當融合；巧克力小籠包則是他每次造訪鼎泰豐幾乎都會點的固定品項。影片曝光後，也吸引不少老饕留言，「莧菜腐竹真的超級愛，其他蔬菜記得也可以加腐竹」、「推薦可以麻醬麵除了加醋以外，可以跟他們要一碟辣油加進去，會更好吃」、「莧菜bonus版是點醉雞，然後把醉雞剩的湯汁倒下去」、「我都點時蔬蛋炒飯，然後再點涼拌茄子跟炒飯拌在一起吃」。