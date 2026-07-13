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受巴威颱風停班停課影響，原訂今（13）日發放現金股利的12檔台股ETF同步延後一天，將於明（14）日入帳。雖然配息時間順延，但總計逾百億元的現金活水即將回流市場，法人認為，可望為台股後續資金動能增添助力。此次配息規模最大的是群益台灣精選高息（00919），每受益單位配發1元現金股利，總配息金額高達179.91億元，預估約133.6萬名受益人可望在明天收到股息。00919本次不僅連續第二季刷新單次配息新高，若以公告日收盤價計算，預估年化配息率約13.33%，同時也是連續13個季度維持10%以上的高配息水準。原訂13日配息、現改於14日入帳的ETF共12檔，包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、第一金工業30（00728）、中信全球高股息（00963）、中信亞太高股息（00964）、主動第一金台股優（00994A）、復華彭博非投等債（00710B）、復華彭博新興債（00711B）、復華富時不動產（00712），以及中信綠能及電動車（00896）。市場預期，隨著配息資金陸續入帳，部分資金可望回流台股，持續挹注高股息ETF及相關個股表現。