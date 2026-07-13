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頂標估為51級分、前標44級分、均標32級分、後標21級分、底標15級分

🟡115分科測驗化學科題目、115分科測驗化學科答案

▲115分科測驗化學科解答。（圖／得勝者文教提供）

▲115分科測驗化學科五標表。（圖／得勝者文教提供）

🟡115分科測驗考程

▲115學年度大學分科測驗考程一圖看。（圖／大考中心提供,ceec.edu.tw）

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115學年度大學分科測驗今（13）日進行首日考試，其中化學科在第二節舉行測試，得勝者文教已搶先提供題目參考答案，正確答案仍以大考中心公告為準。今年考題加入2016、2022、2025年諾貝爾化學獎研究，也結合不少生活情境，許多考生認為本屆化學科考題設計靈活，但多選題較難，一不小心就可能失分。得勝者文教預估115年分科測驗化學科五標，，和114年分科測驗化學科相比，頂標增加1級分，前標、均標、後標、底標則保持不變。根據大考中心統計，今年共有2.09萬考生報考化學科，占總報名人數53.4%，是所有科目中屬第二多人報考。而今年試題導入2016、2022、2025年諾貝爾化學獎研究，包含分子機械、疊氮-炔烴環化反應、金屬有機骨架等課題，也融入了生活情境、實作相關等考題，非常多元，也能增加鑑別度，篩選出不同程度的學生。