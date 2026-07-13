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▲統一獅「J-LIONS」主題日視覺一出，隊長陳傑憲忍不住標註林安可，「其實沒你好像也還好，你就放心在日本繼續轟吧！」（圖／截圖自陳傑憲官方IG）

J-LIONS魅力全面升級！中華職棒統一7-ELEVEn獅年度人氣主題日「J-LIONS」將於8月21日至23日移師臺北大巨蛋盛大登場。今年以「非.日常」的概念為主題，主視覺依舊由隊長陳傑憲領軍，攜手12位球員共同演繹成熟紳士風格，透過不同層次的時尚穿搭，展現有別於球場上的「非.日常」魅力，帶給球迷耳目一新的視覺感受。今年獅隊再度攜手台南質感西服品牌「Spark紳士西服」，主視覺由隊長陳傑憲領軍，攜手陳鏞基、林佳緯、蘇智傑、潘傑楷、陳重羽、陳聖平、郭俊麟，以及首度加入J-LIONS拍攝的髙塩將樹、張皓崴、林泓弦、江少慶。獅隊為12位球員量身打造專屬造型，搭配不同版型、色系的特色西服與配件，展現專屬於J-LIONS的時尚風格。此次主題日，不僅讓選手在拍攝時散發不同的氣質，若隱若現的角度更流露出屬於大人的魅力，也讓球迷有機會看見球員場下少見的時尚樣貌，也讓本次主視覺更具質感與話題性，相信將再次掀起J-LIONS主視覺討論熱潮，成為今年最受矚目的焦點之一。除了更加突破的視覺設計與服裝造型外，今年J-LIONS更首度邀請台、日、韓不同世代藝人擔任賽前開球及賽後演出嘉賓，帶來跨國、跨世代的精彩演出。後續也將陸續解禁嘉賓陣容、進場贈品及場內外活動內容，精彩內容值得期待。統一獅下半季臺北大巨蛋主場賽事門票將自7月15日起依不同購票資格陸續開賣，邀請所有球迷一同進場，感受J-LIONS最具魅力的「非.日常」盛典。賽事日期：8月21日18：35、8月22日、23日16：05賽事地點：臺北大巨蛋售票平台：全台統一超商ibon機台及ibon售票網🟡2026 豪華季票優先購票：7月15日12：00~17：00🟡2026 獅卡PLUS優先購票：7月15日18：00~7月16日17：00🟡統一獅X兆豐聯名卡優先購票：7月16日18：00~7月17日17：00🟡全面開賣：7月17日18：00