我是廣告 請繼續往下閱讀

繼台積電（2330）之後，台灣是否有下一個引領全球的「護國神山2.0」備受各界關注。財訊傳媒董事長謝金河近日在臉書分析，俄烏戰爭改變全球軍事型態，無人機已成為左右戰局的重要武器，也讓全球需求快速升溫。憑藉台灣完整的ICT供應鏈與製造實力，未來有望打造下一個兆元級產業。不僅如此，立法院日前將朝野提出的多個《無人機條例》修正版本交付委員會審查，預計16日由經濟、外交及國防、財政三委員會聯席審查。隨著政策利多發酵，無人機概念股今（13）日再度成為盤面焦點。盤中包括漢翔（2634）、晟田（4541）、保勝光學（6517）同步攻上漲停；長榮航太（2645）大漲近8%，盤中一度衝上258元、改寫歷史新高；和成（1810）、台船（2208）漲逾6%，中光電（5371）、龍德造船（6753）也都有逾5%的漲幅。目前送交委員會審查的版本包括國防部版、民進黨立委林楚茵版、民眾黨版及國民黨版；另外，國民黨立委賴士葆提出的兩項修正版本，也預計於14日院會交付審查，顯示朝野皆積極推動無人機產業相關法制。市場期待法規鬆綁與政策支持，可望帶動國內無人機產業鏈發展，激勵相關個股表現。長榮航太今日除息，每股配發5元現金股利，參考價235元，開盤後隨即完成填息，盤中最高來到258元，創下歷史新高。漢翔近年積極布局無人機市場，不僅開發無人機偵測與干擾反制系統，也推出具備AI自主飛行能力的無人機產品，並與美商合作開發視覺導航系統，整合衛星3D圖資與AI技術，即使在無GPS環境下，仍可達到公分級定位精度，符合國軍低成本、抗干擾的不對稱作戰需求。隨著地緣政治風險升高及現代戰爭型態改變，軍用無人機需求持續攀升；另一方面，無人機也逐步擴大應用至農業、能源巡檢、物流及公共安全等商業領域。市調機構預估，全球無人機市場規模將由2025年的445億美元，大幅成長至2035年的2,099億美元。法人指出，在國內供應鏈中，漢翔及長榮航太憑藉多年民用飛機零組件製造經驗，可望在中大型監偵型無人機市場取得領先優勢，成為政策與產業趨勢下的重要受惠族群。