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6成民眾看漲未來物價 交通能源開銷漲15%

打炒房失靈？半數民眾認為未來房價還會漲

台灣物價溫和上漲？中研院經濟研究所今（13）日公布「台灣消費者預期與政策反應調查」，92.91%的消費者預期1年後消費者物價指數（CPI）將上升，平均預期年增率為2.20%；即便近年央行接連祭出打炒房政策，但53.11%消費者仍預期房價將持續高漲，但上升幅度已收斂至僅2.04%。據主計總處統計，受到伊朗戰爭推升國際能源價格，5月CPI年增率升至2.20%，超越「通膨警戒線」，6月進一步升至2.60%；主計總處則認為，物價為「溫和上漲」，並強調國內不存在通貨膨脹。當中研院調查民眾通膨預期，釐清CPI變化與消費者實際感受可能存在落差，了解「體感物價」時發現，63.17%的消費者預期1年後生活成本將上升，平均預期漲幅為8.77%；其中，交通與能源開銷及食物開銷平均預期漲幅分別達15.87%與12.54%。而有92.91%的消費者預期1年後CPI將上升，平均預期年增率為2.20%。52.42%認為主因為大宗原物料價格可能上漲，其他原因包括美國關稅政策、最低工資預期調漲等。中研院經濟研究所副所長楊淑珺補充，雖然調查時間是3月，當時CPI年增率仍處於1.20%的相對低點，但民眾受到伊朗戰爭影響，已經率先預期物價將升溫。對於物價看漲，央行是否可能透過貨幣政策的升息來調節物價？她說，其他國家通膨都是由央行控制，但台灣反而比較像是行政院扮演角色，認為2.2%還算相對溫和，再加上升息牽動到產業，認為還要再觀察。而在房價方面，30.65%的消費者預期半年後房價水準大致不變，仍有53.11%預期房價將高於3月調查時的水準。楊淑珺坦言，這與房價僵固性息息相關，即便房市在第七次信用管制後明顯降溫，交易量大幅萎縮，價格出現修正，但逾半數消費者對房價上漲的預期仍未反轉，雖然平均預期上升幅度僅2.04%。而與之相關的則有針對國人的生養意願調查。調查指出不願生養的前三大原因依序為「養育成本過高或薪資太低，經濟上無法負擔」、「房價過高」及「擔心原本生活模式被改變」。結果顯示，除了高養育成本與低薪資外，房價過高亦是不願生養的重要因素。而政府在擬定改善少子化政策時，應同步考量平抑房價的長期措施。另外，12%的消費者認為，政府針對每名子女提供每月5,000元、直到18歲的津貼，可增加生養誘因；但也有35%的消費者認為，每月津貼到一萬元都不足以構成生養誘因。