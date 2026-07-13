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晶圓代工龍頭台積電（2330）今（13）日公布2026年6月營收報告，單月合併營收達新台幣4,426億8,000萬元，較5月增加6.2%，較去年同期大幅成長67.9%，營運動能持續強勁。累計今年1月至6月，台積電合併營收達2兆4,044億8,400萬元，年增35.6%，受惠AI晶片、高效能運算及先進製程需求拉動，營收表現維持高速成長。法人指出，近年AI伺服器、AI加速器與雲端資料中心快速擴張，帶動先進製程晶片需求持續升溫。台積電憑藉3奈米、5奈米等先進製程技術優勢，以及先進封裝布局，持續受惠全球AI產業升級。隨著大型科技公司加速投入人工智慧基礎建設，市場預期AI相關晶片需求仍將維持高檔，成為支撐台積電營收成長的重要動能。回顧台積電4月合併營收，以約新台幣4,107.26億元的成績，不僅創下歷年同期新高，更奪下史上單月次高的傲人紀錄，讓市場高度期待5月的接續表現。根據台積電最新公告，5月營收超過4169億元，較上月增加了1.5%，較去年同期增加了30.1%。累計2026年1至5月營收約為新台幣1兆9,618億400萬元，較去年同期增加了30.0%。台積電今年營收表現一路走強，前5月累計營收已達1兆9,618億元，年增約30%，6月進一步推升上半年營運規模。市場後續關注焦點，包括AI晶片需求是否持續增溫、先進製程產能利用率，以及2奈米等新世代製程布局進展。法人認為，隨AI應用從雲端延伸至終端裝置，台積電長期成長動能仍具支撐。上周台積電股東會上，董事長魏哲家強調，台積電仍對未來數年AI大趨勢抱持信心，半導體需求也具備根本性支撐。在技術差異化與廣泛客戶群支持下，公司維持強勁信心，若以美元計算，預計今年全年營收成長仍將超過30%。魏哲家也表示，台積電不會放棄任何業務機會，正努力滿足所有客戶需求，為了支持客戶的強勁成長，台積電將會持續在技術與產能方面進行投資，這不僅能滿足市場對先進製程的龐大需求，更能源源不絕地為股東創造長期價值。