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台北市10日停班課疑似未達標準 各界質疑「政治放假」

氣象團隊預測打臉：北市11日才進入暴風圈

蔣萬安強調：一切以市民安全為優先考量

巴威颱風襲台，台北市10日就停班停課，然而根據台大氣象團隊預測，當天風雨仍未達停班課標準，市長蔣萬安因此遭質疑是「政治放假」，政治工作者周軒更怒批他「把責任推給氣象團隊，敢做不敢當？」不過對此，蔣萬安今（13）日仍堅持，一切料敵從寬，一定是以市民的安全為最優先的考量。巴威颱風上週來勢洶洶，各縣市嚴陣以待，台北市10日就停班課，但當天風雨疑似未達停班標準，引起各方批評，包括台北市停班課導致股匯市休市一天，民進黨立委邱議瑩轟「造成經濟損失」、財訊傳媒董事長謝金河批「為何給地方首長這麼大的權力？」等，蔣萬安也因此遭到質疑是「政治放假」。對此他昨日就回應，放假是因為「考量到市府氣象團隊和氣象署預測，巴威將對北部造成嚴重影響，基於料敵從寬，才決定放假」。然而，有媒體昨揭露，北市府9日晚間8時召開第一次防颱工作會報時，參加會報的台大氣象團隊明確指出，「巴威正在減弱為中颱」、「北市預計11日才會進入暴風圈」，並以數據佐證表示，「10日上午8時到晚間8時的最大時雨量，陽明山區為30到60毫米，市區僅為10到20毫米」，但蔣萬安仍宣布隔天停班課。針對蔣萬安放假說法遭氣象團隊打臉，周軒也怒批，蔣萬安的料敵從寬會不會太誇張了？而且還把責任推給氣象團隊，敢做不敢當？面對質疑，蔣萬安今再強調，其實面對這一次25年來最大暴風圈的颱風，可能造成非常嚴重的災情，台北市府料敵從寬，一定是以市民的安全為最優先的考量。